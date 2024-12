Novità moto 2025: ecco cosa proveremo per voi a dicembre

A novembre era toccato a Kawasaki Ninja 1100SX SE e Triumph Speed Twin 1200 e 1200 RS, ma anche alla Honda NT1100. L'avrete capito, mi riferisco alle prove moto delle novità 2025, il cui calendario non si ferma nemmeno a dicembre, nonostante il freddo. Basta infatti andare fuori dalla nostra penisola a caccia di temperature miti... Ecco le moto che proveremo per voi questo mese.

Honda CB1000 Hornet SP

Oramai lo sanno anche i muri che la Hornet torna in cilindrata maxi. D'altra parte si è iniziato a parlare di CB1000 Hornet nell'edizione di EICMA dello scorso anno, anche se la maxi naked ha tardato un po' a farsi vedere sul serio. Ora però ci siamo, perché alla Fiera di Milano, lo scorso novembre, la nuova moto era presente in versione definitiva. Il Motore ex CBR 1000 2017-2019, un 4 cilindri in linea da 1.000 cc, eroga 152 CV e 104 Nm di coppia che sulla SP diventano 157 CV e 107 Nm. Già, c'è una versione SP, più prestante dal punto di vista del motore ma anche più ricca nella dotazione, grazie al mono Öhlins TTX36, al quickshifter di serie e alle pinze freno Brembo Stylema (in luoogo delle sospensioni Showa regolabili e delle pinze Nissin). Il prezzo delle nuove CB1000 Hornet non è stato ancora svelato ma, se tanto mi dà tanto, sarà estremamente concorrenziale, in piena tradizione Hornet. Tra una settimana saprete tutto della maxi naked Honda dal nostro Francesco Irace.

Triumph Speed Twin 900

Dopo le 1200 è tempo anche delle Speed Twin più piccole. Dal cambio di nome – da Street a Speed Twin – la 900 ha iniziato ad evolversi per diventare a tutti gli effetti una versione mini 1200. Quest'anno sono arrivati infatti una forcella a steli rovesciati Marzocchi, un forcellone in alluminio più leggero che lavora con una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico, ma anche una pinza ad attacco radiale e ABS e traction control cornering, per citare le maggiori novità. Per la Speed Twin 900 di Triumph il prezzo è già noto: a partire da 9.795 euro. Tutto il resto ve lo racconterà il nostro Danilo sul finire della prossima settimana.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/12/2024