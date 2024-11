Novità scooter e moto 2025: cosa proveremo a novembre?

EICMA ci ha consegnato una moltitudine di novità 2025, sia lato scooter che moto. Dopo avervele raccontate in video dal Salone ora è tempo di salire in sella e provarle: scopriamo allora cosa bolle in pentola per il mese di novembre.

Yamaha NMAX 125 2025 - Tre quarti anteriore

Per il piccolo scooter Yamaha un bel restyling fuori e un aggiornamento in termini di dotazione. Più moderno nell'aspetto e anche nel motore, ora Euro 5+. La versione Tech Max offre in più un display TFT e una sella in pelle, oltre alle esclusive colorazioni. Uno scooter moderno e sportivo NMax, ora più vicino a livello di estetica agli altri della famiglia Max. Vi racconterò tutto di lui già a partire dai prossimi giorni.

La NT1100 2025 si è rinnovata e ora è più moderna ma con la versione ES, Electronic Suspensions, alza l'asticella. L'accoppiata cambio DCT-sospensioni semiattive sembra promettere molto bene per la tourer di Honda, ma le novità sono davvero tante, tra sella, motore più ricco di coppia – ora 112 Nm a 5.500 giri/min, vale a dire 1.000 giri prima – e plexi regolabile con una sola mano. A raccontarvi tutto stavolta ci penserà il nostro Francesco Irace: restate collegati, a giorni vi dirà tutto.

Kawasaki Ninja 1100SX 2025, con le valige

Per la Ninja sport-touring un nuovo motore, più grande di cilindrata, meno potente ma più ricco di coppia – 136 CV invece che 143 e 113 Nm invece di 111 – per una guida ancor più coinvolgente. Il cambio quickshift è stato reso disponibile già a partire dai 1.500 giri/min, ma le novità non finiscono qui perché nel 2025 arriva anche una Ninja 1100SX SE. Per lei pinze freno più performanti e mono Ohlins con pomello di regolazione del precarico. Danilo vi racconterà di lei dalla prossima settimana.

Triumph Speed Twin 1200 2025: debutto a gennaio 2025

La punta di diamante della gamma Modern Classic, Speed Twin 1200, nel 2025 si sdoppia e diventa 1200 RS, una versione ancor più sportiva. Nuovo faro a LED, motore più performante – 105 CV e 112 Nm – IMU a 6 assi, posizione di guida più comoda, col manubrio ora più alto, Speed Twin 1200 ha tutta l'aria di far divertire. La RS aggiunge ancora più qualità e prestazioni a livello sospensioni e freni grazie all'accoppiata Marzocchi-Ohlins regolabili e Brembo Stylema, ma anche per via di una posizione di guida più sportiva e del cambio elettronico di serie. A fine mese ve le racconterò, quindi non perdetevele!