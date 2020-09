FULMINE A CIEL SERENO Non si finisce mai di stupirsi, con tutte le attenzioni rivolte alle novità in rampa di lancio per il 2021 della Casa Bavarese era quasi impensabile aspettarsi un nuovo modello di S 1000 RR. L'appuntamento, invece, è per domattina alle ore 09:00, quando si alzeranno i veli dalla nuova supersportiva BMW, che si presenta con uno slogan ben chiaro: ''Born on the Racetrack''. Cosa aspettarsi dunque da questa dichiarazione d'intenti? Per le informazioni ufficiali bisognerà attendere la presentazione di domani ma qualche indiscrezione è già circolata.

IL MASSIMO Della S 1000 RR si apprezza quel suo essere accogliente e comoda, anche per l'utilizzo su strada. Con la versione Racetrack (o M 1000 RR come ipotizza qualcuno, dato che BMW aveva richiesto il brevetto per questo nome) con la strada potrebbe avere davvero poco a che fare, una sorta di Ducati Panigale V4R o magari, rimanendo in casa un'evoluzione di quella HP4 Race in fibra di carbonio tanto bella quanto rara. Se così fosse potremmo vedere telaio e forcellone in fibra di carbonio, ma anche inedite appendici aerodinamiche (la supersportiva tedesca è tra le poche a non averle di serie) e altre migliorie tecniche. Per fugare ogni dubbio l'appuntamento è qui tra qualche ora dove potrete seguire il live streaming della presentazione.