Ducati Streetfighter V2: la Rossa delle due ruote diventa verde

C'è modo e modo di essere green, quello della Ducati Streetfighter V2 (qui la prova) è il preferito dai tradizionalisti, visto che in gamma entra di prepotenza una versione di colore verde ad affiancare quella nel tradizionale rosso. Disponibile nelle concessionarie a partire da luglio 2022, la Ducati Streetfighter V2 Storm Green esalta le sue linee taglienti e aggressive con un bel verde metallizzato. ''La finitura opaca si combina perfettamente al contesto cromatico della parte meccanica, mentre la grana metallizzata crea un gioco di contrasti molto evidente sulle diverse superfici'', dicono a Borgo Panigale.

Ducati Streetfighter V2 Storm Green, lato sinistro

LA MECCANICA Streetfighter V2 ha il motore che funge da elemento portante: si tratta del Superquadro da 955 cc Euro 5, capace di 153 CV a 10.750 giri e 101,4 Nm di coppia a 9.000 giri. Parente della Panigale V2, la Streetfighter adotta però un rapporto finale più corto a vantaggio della prontezza di risposta all'acceleratore. Il telaio si completa con una monoscocca in alluminio fuso in conchiglia fissata alla testa del motore, che supporta la sospensione anteriore: una forcella Showa BPF da 43 mm. Il forcellone monobraccio posteriore è infulcrato direttamente nel basamento e sostenuto da un mono Sachs. Il monobraccio è più lungo di 16 mm rispetto a quello della Panigale V2, per migliorare la stabilità. Ducati Streetfighter V2 monta cerchi a 5 razze e i nuovi pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure di 120/70 ZR17 all'anteriore e 180/60 ZR17 al posteriore. L’impianto frenante, al netto di pastiglie meno aggressive, è uguale a quello della Panigale V2 e prevede pinze monoblocco Brembo M4.32 con dischi da 320 mm di diametro.

Ducati Streetfighter V2 Storm Green, dettaglio del frontale

ELETTRONICA E PREZZO La dotazione elettronica è anch'essa ereditata dalla Panigale V2, con piattaforma inerziale IMU a sei assi a supportare ABS Cornering (presente su tutte le moto della gamma Ducati e in questo caso nella versione EVO), Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2, Engine Brake Control (EBC) EVO. Tre i riding mode: Sport, Road e Wet, con tarature dei controlli dedicate. Fari full-LED con DRL anteriore e uno schermo TFT a colori da 4,3” per la strumentazione sono di serie, mentre attingendo al catalogo Ducati Performance, si possono aggiungere il Ducati Multimedia System, per connettere lo smartphone alla moto, o il Ducati Data Analyser (DDA + GPS) per la raccolta e successiva analisi dei dati di guida. I prezzi per la Ducati Streetfighter V2 Storm Green partono da 17.390 euro (contro i 17.190 euro della colorazione rossa).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/06/2022