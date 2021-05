Prosegue il rinnovamento della gamma Triumph Modern Classic – qui tutte le novità – con l'arrivo della nuova Speed Twin. Anche la più sportiva si aggiorna e, in attesa della presentazione ufficiale, ecco il video che la Casa di Hinckley ha pubblicato sui social.

COSA CAMBIA Sebbene il teaser lasci ancora molto all'immaginazione abbiamo un'idea di cosa bolle in pentola. Dopo la prova di T100, T120 e Street Twin 2021 ad opera del nostro Danilo, infatti, è lecito aspettarsi – oltre all'arrivo del motore Euro 5 – anche qualche modifica alla ciclistica, magari con un risparmio di peso rispetto al modello precedente, come è successo alle altre Modern Classic. Ancora pochi giorni, comunque, è tutto sarà svelato: la presentazione è infatti attesa per il 1 giugno alle 13.