Autore:

Giulia Fermani

87 ANNI BEN PORTATI Nel suo primo Concept Store monomarca italiano, appena aperto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, Royal Enfield ha svelato in anteprima la Bullet Trials 500 2019, dal look ispirato ai modelli di inizio anni 50. Dalla Royal Enfield Bullet già in vendita, questa Trials 500 ispirata alla versione del 1949 si differenzia per la presenza del monosellino, del silenziatore di scarico rialzato per aumentare la luce a terra e per la presenza a listino di due colorazioni che evocano il modello originale. Sul mercato dal 1932, Bullet è il modello di moto al mondo che affonda le sue radici più lontano nel tempo.

BULLET TRIALS 2.0 La nuova Bullet Trials 2019 nasce come tributo alla versione del 1949, resa celebre dallo storico campione degli International Six Days Trials Johnny Brittain. Si tratta della versione con motore UCE da 498 cc, con doppio freno a disco, ABS e sistema EFI. Completano l'elenco delle caratteristiche della nuova Bullet Trials Works Replica 500 gli pneumatici con battistrada a tasselli, il manubrio rinforzato con traversino, parafanghi specifici e portapacchi.

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA La nuova Bullet Trials 500 sarà disponibile in Italia a partire da agosto 2019 negli store e online sul sito Royal Enfield al prezzo di partenza di 5.400 euro e nelle due colorazioni rosso e verdone. In opzione la si potrà equipaggiare con i seguenti accessori: protezioni per il motore, paracoppa in alluminio, griglia per il faro anteriore, tabella portanumero e cuscinetto per il traversino del manubrio.

IL CONCEPT STORE Per il suo primo Concept Store in Italia, Royal Enfield ha scelto come partner Pogliani Moto, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Al suo interno si percepiscono tutti i 118 anni di storia del marchio: c'è un corner dedicato al merchandising, uno spazio dove acquistare accessori e pezzi di ricambio e tutta la gamma di moto: dalle Twin del 2018 Interceptor e Continental GT all'ultima Bullet Trials, appena presentata.