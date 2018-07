Autore:

Danilo Chissalè

RACE ONLY Stando alle immatricolazioni, i motard hanno perso appeal nei confronti degli appassionati delle due ruote, almeno per circolare su strada. Il discorso è diverso se si parla di mezzi da competizione: divertenti, meno dispendiosi delle supersportive e ottimo metodo di allenamento per i piloti, dall’amatore al professionista. Husqvarna, sempre attenta al mondo racing, lo sa e aggiorna la sua FS 450 con il meglio della tecnologia a sua disposizione: il nuovo telaio più rigido e il motore rivisto sono solo le principali delle tante novità del model year 2019.

LEGGERO La nuova FS 450 condivide gli innovativi sviluppi tecnici adottati dalla FC 450 da motocross modello 2019. Su tutte il nuovo telaio verniciato in blu, dalla rigidezza aumentata per migliorare il feeling di guida e la stabilità sul veloce. Come ben saprete nelle competizioni la leggerezza è un requisito fondamentale, il nuovo telaietto in composito Husqvarna Motorcycles riceve invece per il 2019 una ulteriore riduzione di peso di 250 grammi.

GESTIBILE Ma anche il cuore pulsante della FS 450 è stato modificato, grazie alla testa riprogettata che riduce il peso del propulsore di 500 grammi diventando il monoalbero più compatto di sempre prodotto da Husqvarna. Con un peso complessivo di soli 27,3 kg e con una potenza massima di 63 CV, l’aggiornato motore FS 450 consente significativi miglioramenti in termini di maneggevolezza e fruibilità di potenza e coppia.

PRONTO GARA Come da tradizione la componentistica utilizzata da Husqvarna per le sue moto racing è sempre al top. La FS 450 2019 è dotata della forcella WP AER 48 con molle ad aria, che si combina con il monoammortizzatore WP DCC. Le piastre da 16 mm di offset lavorate CNC sono disegnate specificamente per lavorare in armonia con la forcella. Il pacchetto sospensioni WP è stato ricalibrato per comportarsi al meglio con il nuovo telaio per migliorare l’assorbimento di energia e la stabilità. Essendo una moto da competizione gli pneumatici non possono che essere degli slick Bridgestone 125/80 R420 e 165/65 R420 calzati su cerchi a raggi Alpina da 16,5” all’anteriore e 17” al posteriore.