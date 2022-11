Anche Honda ha la sua scrambler. A EICMA 2022 arriva la CL500. Video

Anche Honda ha finalmente la sua scrambler, la Casa di Tokyo presenta a EICMA 2022 la nuova CL 500 2023. Ispirata alla CL72 del 1962, la CL500 punta a far breccia nel cuore dei giovani motociclisti e, perché no, anche in qualche nostalgico. Ecco com’è fatta, quando arriva e quanto costa.

Nuova Honda CL500 2023: 3/4 anteriore

Nuova Honda CL500 2023

L’ispirazione arriverà pure dal passato, ma il look della nuova CL500 non è tutto “lacrime e nostalgia”; la nuova scrambler di Honda ha i tratti caratteristici di questa tipologia – come lo scarico alto, il serbatoio tondeggiante, la sella piatta e il faro todo – ma tutto è rivisto con una logica contemporanea. Le finiture, come da tradizione Honda, sono di ottima qualità.

DOTAZIONE Le scrambler nascono come moto semplici e altamente personalizzabili, ma una piccola iniezione di tecnologia al giorno d’oggi è quasi fondamentale. Sulla CL500 le luci sono tutte a LED, con le frecce dotate di funzione di lampeggio in caso di frenata d’emergenza, e la compatta strumentazione LCD a retroilluminazione negativa mostra l'indicatore della marcia inserita, dei consumi e le spie degli indicatori di direzione.

Nuova Honda CL500 2023: il motore è una vecchia conoscenza

Il “cuore” della CL500 è l’apprezzato e consolidato bicilindrico parallelo frontemarcia già usato da Honda sulla gamma CB. Sulla scrambler però arriva una mappatura dell'iniezione PGM-FI dedicata e una nuova configurazione di aspirazione e scarico che garantiscono una coppia massima di 43,4 Nm a 6.250 giri/min e un picco di potenza di 46,6 CV (34,3 kW) a 8.500 giri/min. Per migliorare lo spunto al semaforo e non solo la corona della trasmissione finale è da 41 denti, rispetto ai 40 denti della CMX500 Rebel, il cambio è dotato di 6 marce. Nell'iconico stile della CL, il silenziatore alto a doppia uscita con andamento 2-in-1 è uno dei segni distintivi del design. Il sound è più cupo rispetto a quello della Rebel, sottolineando il carattere del bicilindrico Honda.

CICLISTICA TUTTOFARE Tra i requisiti di una vera scrambler non può mancare la versatilità, ottenuta specialmente grazie ad una ciclistica capace di affrontare ogni condizione. Sulla CL500 arriva un nuovo telaio in tubi d’acciaio, le quote caratteristiche sono 155 mm di luce a terra, l'inclinazione del canotto di sterzo è di 27°, l’avancorsa di 108 mm con interasse di 1.485 mm. Il peso con pieno di benzina è contenuto in appena 192 kg.

Nuova Honda CL500 2023: i soffietti in gomma fanno tanto effetto nostalgia

SOSPENSIONI E CERCHI Concorrono alla versatilità della CL500 2023 le sospensioni con escursione maggiorata e i cerchi in misura 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore calzati da pneumatici Dunlop Mixtour in misura 110/80 R19 all'anteriore e 150/70 R17 al posteriore. La forcella, con soffietti para polvere in gomma dall’effetto estetico assicurato, ha steli da 41 mm ha una corsa di 150 mm, al posteriore la coppia di ammortizzatori hanno escursione di 145 mm e una regolazione del precarico della molla in 5 livelli (3 verso l'alto rispetto allo standard, 1 verso il basso. L’impianto frenante, firmato Nissin, pinza anteriore a due pistoncini agisce su un disco flottante da 310 mm attraverso pastiglie sinterizzate. La pinza posteriore a singolo pistoncino su disco da 240 mm è bilanciata per fornire alti livelli di controllo della frenata sui fondi più disparati. Anche l'ABS è ottimizzato per l'uso sia su sterrato che sull'asfalto.

La nuova CL500 di Honda arriverà nella prima metà del 2023, il prezzo non è ancora stato comunicato in via ufficiale. Per la sua scrambler la casa giapponese ha messo a punto una ricca gamma di accessori, per facilitare la scelta nella personalizzazione sono stati messi a punto dei pacchetti dedicati.

PACCHETTO ADVENTURE

Paramani, parafango anteriore alto, cover ammortizzatori posteriori, pedane rally

PACCHETTO TRAVEL

Borsa morbida da sella, manopole riscaldabili, presa 12V, leva freno regolabile e tank pad.

PACCHETTO STYLE

Cupolino anteriore, adesivi decorativi, stickers ruote, cover posteriore, adesivo decorativo cover posteriore, sella rialzata 820 mm

SCHEDA TECNICA

MOTORE Tipo Bicilindrico parallelo, bialbero a 8 valvole, raffreddato a liquido Cilindrata 471 cc Alesaggio x Corsa 67 x 66,8 Rapporto di compressione 10,7 : 1 Potenza massima 46,6 CV (34,3 kW) @ 8.500 giri/min Coppia massima 43,4 Nm @ 6.250 giri/min Rumorosità (dB) TBC Capacità olio 3,2 L Avviamento Elettrico ALIMENTAZIONE Carburazione Iniezione elettronica PGM-FI Capacità serbatoio 12 L Emissioni CO 2 (ciclo WMTC) 84 g/km Consumi (ciclo WMTC) 27,7 km/l IMPIANTO ELETTRICO Capacità batteria 12V 7Ah TRASMISSIONE Frizione Multidisco in bagno d’olio, assistita con antisaltellamento Cambio Manuale a 6 rapporti Trasmissione finale A catena TELAIO Tipo In acciaio con struttura a diamante CICLISTICA E DIMENSIONI DimensionI (LxLxA) 2.175 x 831 x 1.135 mm Interasse 1.485 mm Inclinazione cannotto 27° Avancorsa 108 mm Altezza sella 790 mm (optional 820 mm) Altezza da terra 155 mm Peso con il pieno di benzina 192 kg Raggio di sterzo 2,6 m SOSPENSIONI Anteriore Forcella telescopica con steli da 41 mm di diametro, escursione 150 mm Posteriore Due ammortizzatori regolabili nel precarico molle su 5 livelli, forcellone in tubi di 45 mm di diametro RUOTE Anteriore In lega d’alluminio, da 19” Posteriore In lega d’alluminio, da 17” Pneumatico anteriore 110/80 R19 M/C 59H Pneumatico posteriore 150/70 R17 M/C 69H FRENI Tipo ABS A 2 canali Anteriore Disco flottante da 310 mm, pinza a 2 pistoncini Brakes Rear Disco da 240 mm, pinza a 1 pistoncino STRUMENTAZIONE ED ELETTRONICA Cruscotto Display LCD con tachimetro, contakm totale e due parziali, livello benzina, trip computer, orologio, indicatore marcia inserita, indicatore cambio marcia Luci Full-LED, indicatori di direzione con ESS Taillight LED Sicurezza antifurto HISS, Honda Ignition Security System

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022