100% GREEN Il mondo delle moto elettriche è in fermento. Tra grandi marchi e piccole start up tutti provano l’azzardo dell’alimentazione alternativa principale al carburante fossile. Le strategie delle due realtà sono però ben distinte: i costruttori tradizionali puntano alle masse con mezzi più rassicuranti e “tradizionali”, le start up – anche per sopravvivere al confronto schiacciante – azzardano di più su design e soluzioni tecnologiche. Emerge dal marasma la Newron EV-1, una concept bike che si differenzia per il look e le finiture.

ALTA MODA Il background del CEO - Sébastien Mahut - nel mondo della nautica di lusso ha influenzato significativamente la Newron EV-1 . Lo si nota dalla ricercatezza di alcune finiture realizzate in legno pregiato utilizzato per le cover che compongono le scarne carenature o altri materiali ricercati come il carbonio e il titanio. Per sua stessa ammissione, la EV-1 (quando entrerà in produzione) sarà come un capo sartoriale d’alta moda realizzato su misura, esclusiva e costosa.

CRUISER Il design è un mix audace tra linee classiche (enfatizzate dal legno) e moderne, come la scelta di adottare una batteria di forma cilindrica illuminata da LED. Il risultato è una power cruiser (molto in stile Ducati Diavel) dalle linee muscolose all’anteriore con la coda tronca e monoposto. D’impatto sono anche il monobraccio in fibra di carbonio che nasconde la trasmissione a cardano e il cerchio posteriore con una cover trasparente.

PRESAZIONI Nonostante sia ancora un concept, i dati tecnici della EV-1 sono stati già comunicati. L'autonomia garantita da una ricarica sarà di circa 290 km, mentre il motore è in grado di erogare 102 CV e una coppia massima di 240 Nm. Numeri che le permetterebbero di coprire lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi, secondo Newron. Al momento non si sa ancora quando entrerà in produzione, ma Mahut è convinto che la sua EV-1 arriverà entro la fine del 2020. Voi la comprereste?