Autore:

Andrea Brambilla

ARRIVANO I COREANI NeuWai è pronta a fare il suo ingresso nel mercato delle due ruote a zero emissioni ma non solo… Tecnologia all’avanguardia, edifici eco sostenibili, materiali innovativi e propulsori elettrici ed alternativi sono i capisaldi di questo nuovo brand. Presentata al grande pubblico al recente Seoul Motor Show l’azienda coreana ha svelato dodici nuovi veicoli; tra questi troviamo due modelli di moto e due scooter che dovrebbero entrare in produzione entro 18 mesi. In questo lasso di tempo la NeuWai sarà impegnata sia nella costruzione degli impianti di produzione, sia nel creare una rete di vendita globale. Tutta la componentistica verrà costruita nello stabilimento principale nella città di Dezhou. Da qui partiranno tutte le parti che verranno poi assemblate in tutto il mondo dai partner di produzione locali.

NAKED O TOURER La gamma moto è composta dai modelli MF104 e MT104. La prima può essere considerata una sorta di naked sportiva alla spina: monoposto, mossa da un motore elettrico da 40 kw per un peso totale di 250 kg, mostra un look particolarmente dinamico. L’autonomia? 150 chilometri secondo quanto dichiarato da NeuWai. Interessanti anche le prestazioni con uno scatto da 0 a 50 orari percorso in 2,5 secondi, e una velocità massima che si aggira intorno ai 200 km. La MT104 è invece pensata per la clientela Touring e sarà sul mercato con un sistema di valigie integrato. L’ago della bilancia segna 300 kg mentre il motore elettrico produce 35 kw con un’autonomia di 140 km e una velocità massima di 150 orari.

SCOOTER PER LA CITTA’ Doppia anche la scelta sul fronte scooter con il monoposto CN104 che eroga 6,6 kW com una velocità massima di 50 km raggiungibile dopo 4,5 secondi, con un’autonomia 45 km. Il CL104 invece può ospitare due passeggeri, sviluppa 11,3 kW e ha le stesse prestazione del CN104 con la differenza di un'autonomia di 80 chilometri. Gli scooter elettrici competono anche con la tecnologia di rete. I prezzi e le date di commercializzazione dei modelli NeuWai non sono ancora stati comunicati.