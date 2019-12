INNOVATIVO È disponibile da oggi, lunedì 16 dicembre 2019, in tutti i concessionari Triumph il nuovo My #Triumph Connectivity System. Si tratta di un sistema di comunicazione, pensato appositamente per determinati modelli del Marchio di Hinckley. My #Triumph Connectivity System è infatti compatibile con Scrambler 1200 XC, XE, Rocket 3 R e GT. Il tempo di montaggio è di circa 60 minuti, a un prezzo di 241 euro, a cui vanno però aggiunti i costi d’installazione. My #Triumph Connectivity System include a scelta: il My #Triumph Connectivity Module, il software per il My #Triumph Connectivity Module oppure Il software per aggiornare le funzionalità del quadro strumenti TFT.

APPLICAZIONE SMART Parallelamente al My #Triumph Connectivity System il Costruttore britannico propone la nuova applicazione smartphone rinnovata: My Triumph. Quest’ultima è pienamente compatibile con dispositivi Apple e Android. Le sue principali funzioni consentono di: salvare l’itinerario visualizzando i principali parametri del percorso, navigare utilizzando dati e informazioni forniti da Google tramite dashboard TFT e My #Triumph Connectivity System e infine monitorare i dati di marcia della moto, visualizzando: consumo medio e tempo mancante al prossimo intervento di manutenzione.