Dopo l’incredibile successo della 75° Anniversario, la Superveloce 800 torna all’attaco con una joint venture tra Alpine e MV Agusta. La casa transalpina e quella varesina, unite dalla passione per la velocità e accomunate da un passato glorioso nelle corse, si uniscono per offrire il massimo delle performance e dell’esclusività. Da una parte un'azienda prossima al debutto in Formula 1, dall'altra la Casa più titolata nella storia del Motomondiale.

La Superveloce Alpine rimane fedele alla supersportiva da cui deriva, con un 3 cilindri da 798 cc capace di 147 CV a 13.000 giri e una velocità massima di 240 km/h (trovate la nostra prova qui), ma è caratterizzata da dettagli esclusivi. Innanzitutto la colorazione, blu e grigia, si rifà ai colori racing di Alpine, con il logo dell’azienda francese sulle carene laterali e il nome impresso sulle cinghie in pelle presenti sul serbatoio. A dare ulteriore personalità ci sono i tricolori (francese e italiano) sul parafango anteriore e la sella ricoperta in Alcantara (con cuciture blu).

PREZZO Ce ne saranno solamente 110 di Superveloce Alpine, un numero che si rifà alla 110, modello di riferimento dell’azienda francese. Compreso nel prezzo, di 36.300 euro in Italia, ci sarà il kit racing caratterizato dallo scarico Arrow a 3 uscite e la centralina dedicata.

MV AGUSTA SUPERVELOCE 800 ALPINE: CARATTERISTICHE TECNICHE