NASCE MOTRON In questi giorni abbiamo seguito la misteriosa M… e ci ha portato nel reparto maternità: nasce Motron Motorcycles, ultimo brand arrivato nella grande famiglia KSR (che già possiede Brixton, NIU, Malaguti e altri marchi). Il portafoglio del nuovo marchio austriaco comprende modelli da 50 a 400 cc di cilindrata destinati al segmento entry-level e mid-size e modelli a propulsione elettrica.

DESIGN AUSTRIACO Tutti i nuovi veicoli - caratterizzati da dettagli gialli sui colori nero, grigio e bianco – nascono nel centro stile proprietario in Austria, lo stesso che ha dato vita alle linee audaci della Brixton Crossfire 500. Per andare a battagliare in un segmento in cui il prezzo è un aspetto fondamentale nel processo d’acquisto, la realizzazione di tutta la gamma è affidata a produttori asiatici (per saper qualcosa su colossi d’oriente ecco un articolo di qualche giorno fa) che permette di ottenere un rapporto qualità/prezzo vantaggioso.

I MODELLI La gamma di veicoli elettrici sarà presto disponibile nei concessionari e propone una line-up davvero ben differenziata. Partiamo con i veicoli elettrici:

CUBERTINO : spesso elettrico viene associato con moderno, non sul Cubertino, uno scooter elettrico che ricorda un po’ il Piaggio Sì e il Super Cub di Honda. Il motore Bosch da 1500W è di tipo brushless ed è accoppiato ad una batteria agli ioni di litio da 1560 Wh, per un’autonom ia di 56 km. Prezzo 1.999 euro

VOLTZ : scooter elettrico dalle dimensioni ultra compatte, anche il Voltz fa affidamento sul motore Bosch da 2000W e batterie Samsung rimovibili. L’autonomia cresce fino a 65 km. Prezzo 1799 euro.

WHIZZ : come il Voltz, anche il Whizz fa dell’agilità il suo punto forte con un peso in ordine di marcia, rispetto al fratello qui ci sono due freni a disco ma l’autonomia scende a 46 km. Prezzo 2.299 euro.

VIZION: una moto elettrica che fa il verso a quelle grandi con il suo formato mignon. Il motore a differenza degli scooter è in posizione centrale, l’autonomia di 79 km gli permette di affrontare senza problemi qualsiasi percorso urbano. Prezzo 2.899 euro.

Al fianco dei veicoli elettrici ci sarà anche una famiglia di scooter con alimentazione tradizionale composta da 2 ciclomotori e due scooter 125 cc:

BREEZY : Il Breezy 50 è uno scooter dal design sportivo che fa ritornare alla mente gli scooter a 2 tempi dell’epoca d’oro (in cui Malaguti era protagonista con il suo Phantom). Il motore qui, però, è un 4 tempi raffreddato ad aria da 50 cc e 2,1 kW di potenza massima. Ottimi i consumi, 2,2 l/100 km. Prezzo 1.299 euro

IDEO 50&125: Ideo 50 e 125 hanno linee classiche, ispirate ai grandi classici italiani del passato. Anche in questo caso il motore è raffreddato ad aria ed è disponibile 50 o 125 cc. Nel primo caso i dati sono gli stessi del Breezy, per il 125 i consumi salgono a 2,9 litri/100 km con potenza di 5,3 kW. Prezzi da 1.499 a 1.699 euro.

VENTURA 125: il Ventura 125 è il classico ruota alta cittadino (16 pollici i cerchi), perfetto per divincolarsi nel traffico delle grandi metropoli. Anche in questo caso il motore è un monocilindrico 4 tempi raffreddato ad aria da 7,2 kW di potenza massima. Prezzo 1.199 euro

Le novità più interessanti, forse, sono proprio nella gamma moto, che si presenta variegata per attirare i giovani di ogni tipologia, dai più modaioli agli avventurieri.

X-NORD 125 : per desiderare una enduro stradale non bisogna per forza aver superato i 40 anni, a volte ne bastano 16. La X-Nord (proposta anche in allestimento Touring con tris di valige) ha tutte le fattezze delle moto giramondo. Il motore è un monocilindrico raffreddato a liquido da 9,3 kW di potenza massima e 9 Nm di coppia, interessante il dato di 2,8 l/100 km per i consumi. Prezzo da 2.999 a 3.299 euro.

REVOLVER 125 : il discorso sull’età è perfettamente sovrapponibile anche sulla Revolver 125, una cruiser urbana che s’ispira alle cruiser americane di cilindrata ben maggiore. Lo stile è sicuramente un suo punto forte, enfatizzato anche dal monocilindrico 125 raffreddato ad aria. Prezzo 2.499 euro.

WARRIOR 400: la Warrior s’ispira al mondo delle Café Racer degli anni’60. Design muscoloso ma moderno, motore raffreddato a liquido e ruote a raggi. Prezzo 4.999 euro.

Più avanti arriveranno anche una interessante X-Nord 400 e una naked 125, la Nomad.

LE DICHIARAZIONI “Il lancio del nuovo marchio Motron – sostengono Michael e Christian Kirschenhofer, proprietari di KSR Group – soddisfa i bisogni del mercato di oggi. Soprattutto in tempi come questi, in cui le persone sono alla ricerca di un equilibrio appagante per la loro vita quotidiana pandemica, ci rivolgiamo ad un target che può trovare in Motron un marchio per iniziare un nuovo hobby, una nuova passione. Il nostro slogan 'GET OUT THERE' sottolinea il nostro approccio per sfidare i tempi difficili, uscire e divertirsi su una Motron”. Le vendite dei nuovi modelli MOTRON si concentreranno inizialmente sul mercato europeo, a cominciare da Italia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Grecia. La rete di distribuzione si espanderà in altri paesi europei nel corso del 2021.