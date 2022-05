Motron Nomad, la sport naked 125 al debutto in Italia

Debutta sul mercato italiano la nuova Motron Nomad, prima proposta del brand del gruppo KSR presentato qualche mese fa. Una naked sportiva dallo stile moderno e accattivante, che si rivolge alle “nuove leve” (neopatentati compresi) cresciute sognando una naked sportiva di grossa cilindrata, e che nella Nomad trovano il primo passo verso quel mondo così affascinante. Prezzo di acquisto: 3.399 euro.

Motron Nomad, sport naked 125

MOTORE E POTENZA La piccola di Krems monta un monocilindrico Euro5 quattro valvole da 13 CV (9,5 kW) e 10,5 Nm a 5.500 giri, raffreddato ad acqua e abbinato a un cambio a sei rapporti.

VEDI ANCHE

NUMERI DA SPORTIVA La seduta è relativamente bassa (780 mm), perfetta per la guida sportiva, abbinata a un passo da 1.375 mm e un peso a secco che ferma l’ago della bilancia a 150 kg. Numeri che dovrebbero garantire alla sport naked di Motron una dinamica di guida equilibrata ma agile, scattante in curva e stabile in rettilineo. A disco i freni, davanti (265 mm) e dietro (240 mm). La forcella anteriore ha una corsa di 110 mm, abbinata all’ammortizzatore posteriore centrale da 39 mm.

Motron Nomad, sport naked 125

LOOK AGGRESSIVO La Nomad 125 monta leggeri cerchi in alluminio a 10 razze, gruppi ottici e frecce a LED, scarico “under bone”. Sportivo il fanale anteriore a forma di diamante. La moto è disponibile in tre livree (Night black, Graphite grey, Glacier white).

Motron Nomad, sport naked 125: la livrea bianca

SCHEDA TECNICA DI MOTRON NOMAD 125

Motore Monocilindrico quattro tempi Cilindrata 124 cc Potenza 9,5 kW @9000 rpm Coppia 10,5 Nm @5.500 rpm Emissioni Euro5 Dimensioni 2.085 x 830 x 1.285 mm Interasse 1.375 mm Peso 149 kg Serbatoio 14 litri Posti 2 Forcella anteriore Telescopica, 110 mm Sospensione posteriore Forcellone con ammortizzatore centrale Velocità massima 96 km/h Consumi 2,6 l/100 km Emissioni 59 g/km CO2 Prezzo 3.399 euro