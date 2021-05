Sono 11 modelli con una “M” maiuscola gialla. Motron Motorcycles, nuovo brand del gruppo KSR, è finalmente arrivato in Europa e in Italia con 160 punti vendita in tutto il Paese a soli due mesi dall’annuncio ufficiale. Motron è pronto ad affrontare il mercato delle due ruote con una gamma di scooter destinati alla mobilità urbana, ma non solo. I modelli si articolano da proposte a 50 cc fino ai 400 cc, passando anche per moto adventure e modelli elettrici.

I MODELLI La gamma Motron parte dagli scooter Breezy 50 e Voltz, quest’ultimo elettrico con velocità limitata a 45 km/h. A breve arriveranno anche due nuovi modelli, Ideo 125 e X-Nord, mentre a fine mese sono in arrivo Ideo 50, Vizion, Cubertino e Whizz. La distribuzione del Revolver 125 invece è prevista per la fine del terzo trimestre 2021.

PREZZI I prezzi di lancio dei veicoli elettrici sono compresi tra 1.799 e i 2.899 euro. Gli scooter a combustione interna da 50 e 125 cc hanno un prezzo di 1.299-1.999 euro. Per le moto, la gamma di prezzi si estende da 2.499 a 2.899 euro nella classe 125 cc, per arrivare a 4.999 euro della Warrior 400. La rete di distribuzione si espanderà in altri Paesi europei nel corso del 2021.