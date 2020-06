MADE IN UK Razorback 125 è il gioiellino della Casa inglese Mutt Motorcycles, con sede a Birmingham. La Mutt lavora sulle ottavo e quarto di litro soprattutto per i Paesi asiatici, dove le piccole cilindrate vanno alla grande. Chissà che non si inizino a vedere anche in Italia...

PER I 16ENNI La Razorback monta un monocilindrico 4T da 125 cc a iniezione raffreddato ad aria, accreditato di 12 CV e 10 Nm di coppia. Il cambio manuale ha 5 marce, la velocità massima dichiarata è di 115 km/h. Da lontano è una moto vintage, ma avvicinandosi si scoprono diversi elementi moderni: una ciclistica fatta di un telaio tubolare in acciaio e un forcellone in alluminio, mentre la forcella a steli rovesciati e il monoammortizzatore - nella livrea rossa - hanno una verniciatura color oro che ricorda alcune moto più blasonate.

VINTAGE MA NON TROPPO La strumentazione analogica è retrò, col contakm tondo come nelle moto di una volta, ma gli indicatori di direzione e la luce posteriore sono a LED. Cerchi in alluminio da 18'' su entrambe le ruote (120/80/18 o 110/18 all'anteriore, 120/90/18 o 130/18 al posteriore), con raggi in acciaio, freni a disco sia all'anteriore che al posteriore (la frenata è combinata). Parafango anteriore e protezione carter sono in alluminio, mentre lo scarico è in acciaio inossidabile. Il serbatoio ha una capienza di 12 litri. Se il peso è contenuto in 105 kg, l'altezza sella è a quota 88 cm, rendendola forse un po' altina per alcuni giovani centauri.

COLORI E PREZZO Disponibile a partire dal mese di luglio 2020 nelle colorazioni rosso e argento o nero lucido, la Mutt Razorback 125 costa 4.650 euro più le spese di messa in strada.