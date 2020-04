STOP FORZATO A causa del Coronavirus il mondo delle due ruote si è temporaneamente fermato, ma mentre gradualmente alcune aziende sono pronte a ripartire seguendo le misure cautelari previste dall’OMS, si fanno i conti dei danni subiti dal mercato motociclistico europeo. In seguito all’emergenza relativa al Covid 19, nel terzo mese dell’anno le vendite in Europa sono calate del 35,8% rispetto all’anno scorso, ma grazie a un’eccellente partenza il primo trimestre del 2020 (+11,1% a gennaio e +7,1% a febbraio) si chiude con un -13% e 292.996 moto vendute nei 28 paesi dell’Unione Europea.

COME SI RIPRENDERÀ IL MERCATO? Secondo le analisi di mercato, si prevede che le vendite del 2020 saranno le più basse degli ultimi 35 anni: la stima parla di 1,05 milioni di vendite, pari al -29,7% rispetto al 2019. Tuttavia, i provvedimenti economici presi a livello Europeo (se confrontati al “Piano Marshall” per la ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono quasi il doppio) potranno aiutare i consumatori in modo da recuperare il calo di domanda “più velocemente rispetto a qualsiasi altra crisi economica registrata in passato”.

SGUARDO AL 2019 L’analisi prosegue con i dati complessivi delle vendite europee nel 2019. L’anno scorso il mercato delle due ruote nel Vecchio Continente ha chiuso con 1,516 milioni di moto vendute: il livello più alto degli ultimi 8 anni, e un +7.9% di crescita rispetto all’anno prima. Nello specifico, le moto hanno dominato con 570.000 unità vendute, seguite dagli scooter (484.000) e infine i ciclomotori con 318.000 unità; l’elettrico è cresciuto del 38,6%. Di seguito la Top 10 dei paesi in cui si è venduto di più e delle case motociclistiche che hanno riscosso maggior successo.

TOP 10 VENDITE 2019 IN EUROPA PER NAZIONI

Francia: 306.977 (+15,1%) Italia: 260.522 (+5,1%) Spagna: 215.327 (+17,8%) Germania: 193.076 (+4,9%) Turchia: 152.196 (-3,1%) Regno Unito: 107.551 (+1,7%) Olanda: 76.117 (+4,4%) Belgio: 52.849 (+12,5%) Svizzera: 42.731 (-3,1%) Polonia: 41.782 (+24,8%)

TOP 10 VENDITE 2019 IN EUROPA PER CASE MOTOCICLISTICHE