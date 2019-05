Autore:

Danilo Chissalè

APRILE TOP La crescita del mercato delle due ruote nel 2019 non conosce fine, anche il mese di aprile ha fatto registrare ottimi risultati con una crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Gran parte del merito va dato, come ormai da qualche mese, alle moto (+14,6%) ma anche gli scooter hanno contribuito con un positivo +3 %. Dopo mesi di crisi nera tornano a crescere anche le immatricolazioni dei ciclomotori trainati dal fenomeno dello scooter sharing (+15,2%).

PER SETTORE Le medie cilindrate la fanno da padrone tanto nelle moto, quanto negli scooter. Tra le moto la classe tra 800-1.000 cc cresce del 26% mentre negli scooter sono le comprese tra 300 e 500cc a registrare la crescita maggiore con uno strabiliante +30%. Bene anche le maxi cilindrate che si piazzano al secondo posto in entrambe le categorie.

ANCORA AVVENTURA Dopo il sorpasso avvenuto nel mese di febbraio, le enduro stradali confermano la leadership nelle preferenze dei motociclisti seguite dalle naked e dalle sportourer. Ottimi risultati anche nella categoria Motard che cresce del 30%.

SORPASSO Questo mese di aprile si è rivelato ricco di sorpese. Nella classifica delle immatricolazioni congiunta la presenza delle moto è la più massiccia da tempo immemore, sempre sovrasta dal dominio degli scooter. Inaspettato anche il sorpasso della Benelli TRK 502 ai danni della Honda Africa Twin a suggellare un successo che pare non aver fine. Ottimi riscontri anche per la Moto Guzzi V85TT che in poco più di un mese si è issata nella top25 con 335 immatricolazioni.