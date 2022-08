Mercato moto: tra spiaggia e ombrelloni calano le vendite, -7% a Luglio

A luglio molti italiani sono con la testa (e qualcuno anche già fisicamente) sotto l’ombrellone, i dati di vendita in questo periodo non fanno quasi mai gridare al miracolo, ma il mese appena concluso non è stato di quelli da ricordare in tema di immatricolazioni. Rispetto allo stesso periodo del 2021, infatti, s’è registrato un calo delle immatricolazioni del 7%, un risultato negativo figlio anche delle difficoltà d’approvvigionamento che hanno i concessionari stando a quando riportato da ANCMA: “Quello che commentiamo nuovamente oggi – si legge nella nota - è uno scenario con il quale il settore convive da qualche mese. Non assistiamo in realtà a un preoccupante calo della domanda di due ruote, ma alle conseguenze dei problemi globali di approvvigionamento, che in questa fase indeboliscono complessivamente la disponibilità di veicoli e falsano ancora il reale potenziale del nostro mercato” dichiara Paolo Magri, presidente dell’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

A LUGLIO Nel corso del settimo mese del 2022 sono stati immatricolati complessivamente 32.897 nuovi veicoli, il 7% in meno sul 2021, che poteva tuttavia contare su un giorno lavorativo in più. A trascinare verso in basso il mercato è il segmento degli scooter, con 17.046 veicoli immatricolati e una flessione del 9,2%. Più contenuta la perdita delle moto (-7,5%), che targano 13.185 mezzi. In controtendenza i ciclomotori che, grazie alla spinta degli elettrici, crescono del 12,5% e fanno registrare 2.666 unità.

DA GENNAIO A LUGLIO Se l’intervallo preso in considerazione è quello gennaio-luglio il dato è leggermente più incoraggiante, infatti il calo è solamente del 2,8%. Ancora una volta dopo giungo moto e scooter vanno a “velocità” diverse, mentre i secondi incassano una perdita del 10,6% con 99.068 mezzi immatricolati, le moto, grazie ai 92.356 veicoli targati, registrano un incremento del 3,9% rispetto al 2021. Continua anche l’ottimo andamento dei ciclomotori, che crescono del 18,3% e immettono sul mercato 14.308 unità, così come la crescita degli elettrici, che, nel mese di luglio, crescono del 79,4% e fanno registrare 2.184 mezzi. Analogo l'andamento del cumulato annuo, con 11.356 veicoli immessi sul mercato, corrispondenti a una crescita dell'81,7%. Le moto sono ancora una rarità mentre nelle metropoli è particolarmente vivace il segmento degli scooter che, con 6.644 unità, sfiora il raddoppio rispetto all'anno precedente (+97,4%).

ANALISI PER SEGMENTO E TIPOLOGIA Tra le moto continua le preferenza – seppur di poco – per le nude su enduro stradali e moto da turismo, tutti settori in cui si registra un aumento delle immatricolazioni rispetto all’anno scorso. La cilindrata che va per la maggiore è quella compresa tra 251 e 501 cc. Tra gli scooter, i 125 “dettano legge” su quelli di media cilindrata, male i maxi da oltre 700 cc.

LA TOP 30 MOTO

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 5.277 2 BMW R 1250 GS Enduro 2.996 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.077 4 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.882 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.810 6 MOTO GUZZI V7 Naked 1.808 7 KEEWAY RKF 125 Naked 1.801 8 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.674 9 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.667 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.640 11 YAMAHA MT-07 Naked 1.460 12 HONDA CB 500 X Turismo 1.434 13 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.373 14 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.357 15 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.293 16 KAWASAKI Z 900 Naked 1.228 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.184 18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.100 19 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 984 20 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 981 21 YAMAHA MT-09 Naked 961 22 HONDA CB 650 R Naked 943 23 CF MOTO 650 MT Turismo 854 24 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 847 25 VOGE VALICO 500DS Enduro 815 26 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 802 27 BENELLI BN 125 Naked 798 28 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 793 29 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 783 30 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 728 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

LA TOP 30 SCOOTER

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2022 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 7.005 2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.800 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.399 4 YAMAHA TMAX Scooter 4.811 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 3.940 6 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 3.824 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 3.515 8 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.090 9 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.065 10 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.023 11 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.881 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.738 13 SYM SYMPHONY 125 Scooter 2.706 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.694 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.615 16 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.839 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.365 18 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.284 19 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.251 20 HONDA FORZA 350 Scooter 1.199 21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.157 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.118 23 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1.044 24 APRILIA SR GT 125 Scooter 910 25 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 908 26 SEAT MO ESCOOTER Scooter 829 27 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 826 28 SYM JET 14 125 CBS Scooter 777 29 PIAGGIO MP3 300 Scooter 776 30 KYMCO DTX 360 Scooter 768 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA