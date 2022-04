Elettrica o muscolare, in Italia la passione per la bici non si ferma mai

Nonostante le difficoltà, i ritardi nelle consegne, la crisi delle materie prime e la situazione sanitaria tutt’altro che risolta, nel 2021 in Italia sono comunque state vendute quasi due milioni di biciclette, sfiorando il record stabilito nel 2020, l’anno del lockdown e della pandemia.

Mercato bici 2021, il rapporto di ANCMA: quasi due milioni di biciclette vendute

I NUMERI Le stime annuali diffuse da ANCMA (Associazione Ciclo Motociclo Accessori) parlano di 1.975.000 unità vendute, pari a un -2% rispetto al 2020. Un dato di tutto rispetto, che descrive un mercato in buonissima salute. Nello specifico, le biciclette muscolari tradizionali hanno venduto 1.680.000 pezzi, pari all’86%, con una flessione del 3% rispetto al 2020. Crescono invece le e-bike, che con 295.000 pezzi fanno segnare un + 5% rispetto all’anno precedente. Se volete approfondire, qui trovate il rapporto completo di ANCMA (in formato pdf).

LE DICHIARAZIONI “Un risultato molto positivo”, ha commentato Paolo Magri, presidente di ANCMA, “raggiunto in assenza degli incentivi all’acquisto, che avevano contribuito al considerevole dinamismo della domanda post-lockdown nel 2020”. Un mezzo sempre più protagonista della mobilità di oggi, che “esige di essere valorizzato dal punto di vista culturale”, sottolinea Magri, “per il quale continuiamo a ritenere necessario un passaggio dalla logica di incentivi all’acquisto a una visione corale di incentivi all’utilizzo fatta, ad esempio, di maggiori investimenti sulle ciclabili, sulla promozione dell’utilizzo, la sicurezza degli utenti e la promozione internazionale dell’Italia come meta cicloturistica”.

Mercato bici 2021, il rapporto di ANCMA: in crescita anche import ed export

PRODUZIONE IN CRESCITA Viaggia a gonfie vele anche l’industria: oltre 3,2 milioni di biciclette prodotte, con un aumento vicino al 7%. Nello specifico, le bici muscolari crescono del 5% rispetto al 2020, con 2,9 milioni di pezzi prodotti, mentre le e-bike fanno segnare un impressionante 25%. Di pari passo anche le esportazioni: +21% per le muscolari, +56% per le e-bike, per un valore complessivo di 418 milioni di euro (+ 45% rispetto al 2020). Ancora più significativo il valore dell’export di parti e componenti, che arriva a un totale di 528 milioni di euro (+36%).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/04/2022