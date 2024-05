MBP SC300: che prezzo per il nuovo scooter!

L'ultima da MBP – Moto Bologna Passione – è che ha acquisito lo storico marchio Morbidelli. Non è tutto, però, infatti l'Azienda che fa parte del gruppo Keeway ha aggiunto un nuovo modello alla sua gamma scooter: si tratta dell'SC300, uno scooterone moderno e con un bel livello di dotazioni che si colloca sul mercato a un prezzo davvero intrigante. Andiamo a scoprirlo insieme.

DAL FUTURO Dal punto di vista estetico all'SC300 non sembra mancare proprio niente: il vero colpo d'occhio lo offre il sistema di fari LED X-Vertical Stack che disegna una sorta di X allo sguardo di questo scooter. Lo scudo si sviluppa deciso verso l'alto, con un plexi di discrete dimensioni nonostante l'attitudine sportiveggiante di questo MBP, confermata anche dal codino appuntito e dal fanale a LED a V rovesciata.

Il nuovo MBP SC300

TUTTO A POSTO... Estetica moderna e intrigante ma anche dotazione interessante per l'SC300. Il motore monocilindrico 4T raffreddato a liquido da 278 cc – cilindrata tale e quale a quella di Piaggio Beverly – è un bel... ronzino in fatto di prestazioni (almeno dichiarate): 25,8 CV di potenza a 8.250 giri/min e ben 24,5 Nm di coppia a 7.000 giri. Anche la ciclistica, con sospensioni KYB, forcella telescopica e coppia di ammortizzatori da 90 e 65 mm di escursione – questi con serbatoio del gas separato e precarico regolabile su 7 posizioni – e freni J.Juan da 240 e 220 mm morsi rispettivamente da una pinza ad attacco radiale e da una a due pistoncini, si presenta bene. I cerchi da 13'' in alluminio montano pneumatici 110/70 e 130/70 per un peso a secco di 156 kg. Completano le misure l'altezza sella di 790 mm, l'interasse di 1.400 mm e il serbatoio da 11,5 litri.

... E ANCHE IL PREZZO È GIUSTO A completare il quadro ci pensano TFT LCD da 5'', sistema keyless e blocchetti retroilluminati: MBP SC300 sarà disponibile a breve in 3 colorazioni, bianco, nero o grigio, al prezzo di 3.990 euro franco concessionario, cifra più da 125 che da scooter di media cilindrata.