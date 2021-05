Dopo l’arrivo della gamma cross SX, KTM toglie i veli alle enduristiche EXC 2022. La gamma si articola in tantissime declinazioni, più o meno specialistiche, con motori 2 e 4 tempi strettamente derivati dalle competizioni.

COSA CAMBIA Per il 2022 tutti i modelli hanno un setting delle sospensioni WP più sostenuto, a vantaggio della stabilità ad alte velocità e della miglior aderenza su ogni terreno. E parlando di grip, le EXC 2022 escono dal concessionario con i nuovi pneumatici Maxxis MaxxEnduro, in quanto compromesso ottimale tra resistenza, durevolezza e comfort dopo molte ore di guida sulle superfici più faticose. Ovviamente anche le grafiche si rinnovano, con una predominanza dell’arancione a cui si accosta il blu della scritta “KTM” in stile anni ’80.

GAMMA I modelli a 4 tempi sono disponibili nelle cilindrate 250 cc, 350 cc, 450 cc e 500 cc. I due tempi invece, con iniezione elettronica TPI, sono disponibili nelle cilindrate 150 cc, 250 cc e la punta di diamante 300 cc. Eccezion fatta per la cilindrata più piccola, tutte le altre motorizzazioni (2 e 4 tempi) sono disponibili nella celebrativa colorazione Six Days 2022.

LISTINO PREZZI Di seguito i prezzi di listino di ciascun modello della gamma KTM EXC 2022: