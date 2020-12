Lo slogan di KTM “Ready to Race” non è una semplice trovata di marketing, ma rappresenta l’approccio che ha la Casa di Mattighofen per i modelli che costruisce e con qualsiasi destinazione d’uso: l’asfalto o lo sterrato. Quando si parla della 450 SX-F Factory Edition, però, lo slogan è una vera e propria descrizione del prodotto: è una vera e propria replica della moto con la quale Webb e Musquin hanno corso il Supercross AMA 2020.

CARATTERISTICHE TECNICHE La KTM 450 SX-F Factory Edition 2021 è un’edizione limitata che si presenta con una livrea identica a quella delle moto da corsa, accostata al telaio tubolare arancione così come i vari componenti della moto: i cerchi, le piastre di sterzo, la corona, i mozzi delle ruote e dei dettagli della pinza freno anteriore. Non possono mancare dettagli racing come lo scarico Akrapoviç, le sospensioni WP con funzione holeshot per la forcella, la cover del disco freno anteriore e la protezione del carter frizione Hinson. Per una moto così leggera e priva di elementi superflui, non manca la Connettivity Unit con cui gestire e modificare alcune impostazioni del motore tramite bluetooth con l'app dedicata. Il prezzo è di 11.815 euro.