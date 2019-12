AI BOX DI PARTENZA Il prossimo 4 gennaio ad Anaheim, in California, prenderà il via la nuova stagione AMA Supercross 2020, e KTM non si è fatta sfuggire l’occasione per presentare la sua nuova enduro, KTM 450 SX-F Factory Edition 2020, con la presenza del campione in carica Cooper Webb.

ALLA RICERCA DELLE PRESTAZIONI Basata proprio sul modello guidato da Webb nel campionato 2019 e sviluppato dal team Red Bull KTM, la nuova 450 SX-F è stata progettata per uscire dal concessionario già con le massime prestazioni e con una serie di dotazioni di serie pensate proprio per chi cerca il massimo.

SPECIALITÀ TECNICHE Dal punto di vista tecnico, segnaliamo per prima cosa il silenziatore slip-on Akrapovič, migliorato rispetto all’unità di serie. Le ruote KTM factory sono sviluppate per le acrobazie più spettacolari, mentre il disco freno anteriore flottante (con protezioni ad hoc) lavora per garantire frenate e ripartenze rapide. Indispensabile il dispositivo di aggancio forcella per le partenze: è lo stesso usato dalla squadra KTM.

ARANCIO KTM OVUNQUE Il colore arancione tipico di KTM ricorre un po’ ovunque, come potete vedere dalle immagini della nostra galleria: nelle piastre forcella anodizzate arancio, nella corona, nel telaio, nella piastra paramotore in composito e nel coperchio frizione Hinson. Ciliegina sulla torta, le grafiche ufficiali Red Bull KTM Factory 2020.

QUANDO E QUANTO La nuova KTM 450 SX-F Factory Edition 2020 sarà disponibile presso tutti i concessionari ufficiali KTM a partire dal prossimo mese di febbraio, al prezzo di 11.715 euro f.c.