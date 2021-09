Novità moto

Secondo capito della saga “I video teaser che ci anticipano l’arrivo di una nuova Kawasaki”. Questa volta, al contrario del primo capitolo, gli indizi sono ben più chiari: c’è una non casuale Z650 d’epoca sullo sfondo e alla fine del video c’è anche una data, il 27 settembre. Ora, non serve essere degli investigatori dell’FBI per capire cosa vuol farci intuire la Casa di Akashi, il 27 settembre verrà svelata la nuova Kawasaki Z650RS, sorella minore della Z900RS (qui la prova). Ora guardate il video e ci vediamo per un’altra chicca.

VEDI ANCHE

I DATI TECNICI Ovviamente nell’epoca del web i dati sono sensibilissimi e le fughe di ques’ultimi sono all’ordine del giorno. Dagli USA arrivano importanti indiscrezioni sulla scheda tecnica della nuova vintage nipponica. Stando ai rumors – e come ampiamente preventivabile – la base tecnica della nuova Z650RS avrà molto in comune con la sorella “moderna” Z650. Ovviamente in comune ci sarà il motore e la conferma arriva anche dai dati trapelati in America: 67 CV di potenza massima – ampiamente sotto la soglia dei 95 CV prevista dalla legge per il depotenziamento a 35 kW - e 63 Nm di coppia, con una velocità massima di 190 km/h. Identici a quelli della Z650, coincidenze? Bah difficile a credersi. Anche la ciclistica dovrebbe derivare strettamente dalla Z650 mentre per il look crediamo i designer non si discosteranno poi troppo da quello (ottimamente) riuscito della Z900RS. Appuntamento fissato al 27 settembre, dove scopriremo cosa avrà portato questa Retrovolution.