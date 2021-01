ECCO I PREZZI Per il 2021 Kawasaki completerà la gamma Versys 1000 aggiungendo tra la versione base e la full optional SE (ancor più ricca), la versione S. Tre varianti per andare incontro a tre diversi tipi di clienti: quello che bada al sodo (versione base), quello che non disdegna la tecnologia ma è attento al budget (la nuova S) e l’amante del full optional (SE). Il listino prezzi della S attacca a 14.890 euro, per la ricca SE saranno necessari 16.890 euro.

LA VERSYS 1000 SE Da dove arrivano i 2.000 euro di differenza tra la S e la SE? La differenza di prezzo sta principalmente nelle sospensioni adattive Showa EERA con tecnologia Skyhook, evoluzioni delle precedenti unità Showa, anch’esse elettroniche. Con questo nuovo sistema ora sono in grado di mantenere l'assetto costante variando di volta in volta la taratura in base alla tipologia della strada che si sta percorrendo, un vero vantaggio quando la strada è dissestata o si viaggia in coppia.

LA VERSYS 1000 S E la S? Per lei c’è praticamente il menù completo della SE, ad eccezione delle sospensioni semi-attive. Dunque motore quattro il linea da 1.043 cc capace di 120 CV e 102 Nm, 4 riding mode, schermo TFT, fari full led con funzione cornering, cambio elettronico, connettività bluetooth e doti da giramondo a tutti gli effetti, grazie all’ottimo riparo dall’aria e alla posizione di guida davvero confortevole.

COLORI E ACCESSORI Le livree disponibili sono Emerald Blazed Green / Metallic Diablo Black / Metallic Flat Spark Black - Pearl Storm Gray / Metallic Diablo Black / Metallic Flat Spark Black. Entrambe le moto saranno acquistabili anche accessoriate, con due kit che raggruppano gli optional più utili: