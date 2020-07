TASSELLO MANCANTE Per la gamma cross 2021, Kawasaki rinnova le due punte di diamante: la KX250 e KX450, ovvero i modelli che partecipano alle due categorie di MXGP. Per la “duemmezzo” c’è più potenza mentre per la “quattroemezzo” è stato fatto un lavoro di fino per un pacchetto destinato a piloti esperti.

KAWASAKI KX250 2021

La grande novità della KX250 c’è 1 kW (1,36 CV) in più di potenza, un risultato ottenuto senza sacrificare l’erogazione ai bassi e medi regimi, mentre il limitatore viene spostato 350 giri/min più in alto. Sul m.y. 2021 c’è anche l’avviamento elettrico e una nuova frizione idraulica, la stessa che equipaggia la 450 dal 2019. Le sovrastrutture cambiano a favore di un look più snello, mentre il telaio e il forcellone sono stati modificati prendendo spunto da quello della 450. Cambia anche il setting base delle sospensioni, che assorbono meglio le asperità e offrono più trazione per migliorarne il controllo. E parlando proprio di controllo, ecco un manubrio regolabile su quattro inclinazioni e pedane regolabili su due posizioni.

La nuova Kawasaki KX250 m.y. 2021 è disponibile a un prezzo di 8.940 euro.

KAWASAKI KX450 2021

Nel motore, il cambiamento più importante riguarda l’adozione di un nuovo rivestimento della fascia del pistone, riducendo la frizione tra cilindro e pistone e, di conseguenza, migliorando le performance. Sulla 450 la frizione idraulica è stata aggiornata per resistere al meglio allo stress delle competizioni, e per renderla più leggera nell’azionamento, è stata cambiata la molla. Sempre relativamente alla frizione, sono stati cambiati i dischi: ora sono più grandi (da Ø139 mm a Ø146 mm) e sono fatti di un materiale più resistente. Sulla KX450 c’è anche un nuovo manubrio Renthal Fatbar di sezione Ø28,6 mm, mentre la barra in alluminio riduce le vibrazioni e i colpi trasmessi al pilota. Le estremità da 19 mm sono state avvicinate di 8 mm al pilota.

La nuova Kawasaki KX450 m.y. 2021 è disponibile a un prezzo di 9.690 euro