SILENZIOSA NOVITÀ L’azienda cinese Jonway, distribuita in Italia da Italy2Volt, allarga la propria gamma di scooter elettrici e introduce importanti novità per il modello MJS-E. Pensato come compagno a emissioni zero per gli spostamenti urbani ed extraurbani, lo scooter Jonway si arricchisce della versione Sport. La grande differenza tra le due versioni riguarda le prestazioni: la Sport gode di un motore elettrico brushless capace di erogare 13,6 CV di potenza nominale e 25,43 CV di potenza massima, contro i 6,8 e 13,6 CV della versione standard. Inoltre, la Sport gode di una velocità massima di 130 km/h contro i 110 km/h di quella “base”. Più performance, tuttavia, compromettono l’autonomia: l’MJS-E arriva fino a 150 km mentre lo Sport si ferma a 110 km. Per ricaricarsi presso la rete domestica, lo scooter ci impiega 6 ore.

RICCA DOTAZIONE Dal punto di vista ciclistico, entrambe le versioni del Jonway MJS-E hanno le medesime caratteristiche tecniche. A partire dal telaio tubolare in acciaio che accoglie un motore elettrico brushless alimentato da una batteria da 85 Ah (6,7 kWh), del peso di 62 kg: lo scooter, complessivamente, ne pesa 200. Per questo m.y. 2020 i cerchi sono da 14” (prima erano da 13”) mentre gli pneumatici sono da 130/60, sia davanti sia dietro.

PREZZO La dotazione di serie è ricca: fanali full LED, cruscotto digitale, accensione keyless, vano sottosella e vani nel retroscudo con presa da 12V. I nuovi scooter elettrici Jonway MJS-E, standard e Sport, sono già disponibili presso i concessionari in due colori: nero o bianco. Il prezzo è di 6.699,00 euro, che salgono a 7.299,00 per la versione Sport.

JONWAY MJS-E m.y. 2020: SCHEDA TECNICA