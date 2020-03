DECALOGO ECOOLTA La nostra posizione in merito all’utilizzo delle due ruote in questo periodo la sapete: meglio lasciare la moto in garage e utilizzare l’auto solo per gli spostamenti necessari. Se però non avete veicoli di proprietà lo scooter sharing può essere un valido mezzo di trasporto anti contagio, come suggerito anche da ANCMA. Un servizio in condivisione con altre persone potrebbe esporvi al contagio, ecco perché Ecooltra – società leader nella sharing mobility – ha messo a disposizione dei suoi utenti una serie di suggerimenti per ridurre al minimo il rischio di contrarre il COVID-19.

PER AIUTARE LA MOBILITÀ Ecooltra ha deciso di non interrompere il servizio proprio per continuare ad offrire un’alternativa ai mezzi pubblici, che a causa dell’alta densità di utilizzatori, sono un luogo ad alto rischio di contagio. Il servizio verrà sospeso solamente dalle 00:00 alle 06:00, finché ci sara' lo stato di allerta, per rafforzare il lavoro di pulizia e di sanificazione di veicoli e caschi.

I CONSIGLI ANTI CONTAGIO Di seguito troverete i consigli dispensati da Ecooltra per un utilizzo sicuro dei propri veicoli: