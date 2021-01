Il nuovo Honda SH 350i è stato presentato a fine 2020 con un look rinnovato e un motore più prestazionale ed altrettanto ecologico, grazie all'omologazione Euro5. Scende il peso, ma migliorano la velocità e l'accelerazione che da sempre caratterizzano il ruota alta di Honda. Andando più nello specifico, il nuovo motore eSP+ - enhanced Smart Power+ - cresce a 330 cc, con la potenza che aumenta di 3 CV per un massimo di 29,4 CV a 7.000 giri/min. La coppia massima è di 32,2 Nm a 5.250 giri/min, ma già a partire da 3.500 giri/min ci sono tanta coppia e potenza disponibili. La velocità massima è di 134 km/h mentre, partendo da fermo, l’SH350i copre i 200 metri in 10,2 secondi (0,7 secondi più veloce rispetto a prima). Grazie al serbatoio da 9,1 litri e ai consumi di circa 30 km/l - ciclo WMTC - il nuovo SH ha un'autonomia dichiarata di oltre 270 km.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Il nuovo Honda SH 350i 2021 sarà presto disponibile nei concessionari a un prezzo di 5.690 euro. Incluso nel prezzo ci sono anche la chiave elettronica Smartkey, il bauletto keyless e il parabrezza.