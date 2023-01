Non fate arrabbiare la piccola Grom 125! Motore da CBR300R, abito da CBR1000RR-R

La Honda MSX125 Grom è una delle moto più piccole – insieme alla simpaticissima Monkey – della gamma della Casa di Tokio. Una motoretta sobria che, in questo caso, è stata letteralmente trasformata in una bomba: motore della CBR300R e carene che richiamano un'altra Honda grande e grossa, la CBR1000RR-R Fireblade.

CBR DENTRO Con l'arrivo del motore della cugina 300 la piccola Grom vede a dir poco triplicare la potenza: dai 10 CV della versione di serie si sale oltre quota 30 della CBR, mentre la forma fa il resto. La livrea riprende quella della supersportiva CBR1000RR-R ma sotto le carene in realtà ci sono diverse modifiche tra motore, alimentazione, trasmissione ed elettronica: motore da 305 cc con pistone da 84 mm, corpo farfallato da 42 mm, nuovi albero a camme, valvole e molle DCR S2, frizione a 6 dischi e centralina da corsa, tanto per citare le maggiori.

ESCLUSIVA Insomma, la piccola Grom gioca a fare la CBR sia fuori che dentro. Nonostante tutte le modifiche sotto al vestito in fibra di vetro – si fatica un po' a giustificare il prezzo: la moto è in vendita su Ebay a 10.000 dollari, qualcosa come 9.300 euro al cambio attuale, cifra in linea con quella di una CBR650R, tanto per rimanere in casa Honda.