Autore:

Danilo Chissalè

ALTRI DCT IN ARRIVO Honda crede davvero che l’utilizzo di frizione e leva del cambio in futuro saranno superflui. Non una dichiarazione ufficiale ma una deduzione in base alle scelte della Casa dell’Ala Dorata. L’ultima in ordine di tempo è quella di dotare la cruiser VT 1300, non commercializzata attualmente in Italia, dell’onnipresente cambio a doppia frizione DCT. La conferma arriva dai brevetti depositati il 30 agosto scorso.

COME FUNZIONA Il cambio DCT, lanciato da Honda quasi 10 anni fa sulla VFR 1200F per poi arrivare fino alla recentissima Africa Twin, non è una novità assoluta nel settore automotive. Se nelle auto i cambi a doppia frizione sono apprezzati e ampiamente utilizzati, nelle moto l’unica a investirci risorse e sviluppi e proprio la casa nipponica, anche a causa della sua sofisticatezza e del maggior peso dovuto alla frizione aggiuntiva e al sistema idraulico per attivarla. Dall’altro lato della bilancia troviamo la possibilità di cambi marcia rapidi e senza perdite di potenza, gestiti da intelligenze artificiali sempre più in linea con i comportamenti dei motociclisti. Ciò è possibile grazie alla divisione in due sezioni dei rapporti, ognuno gestito dalla propria frizione. Esempio: mentre viaggiate in prima marcia, la seconda è già ingranata e pronta ad entrare in azione non appena avviene lo scambio tra le due frizioni.

SULLA CRUISER Torniamo a parlare della cruiser e cosa c’è dietro la scelta di Honda di rispolverare un modello che negli USA è ancora in commercio, ma in Europa ha salutato qualche anno orsono senza lasciare troppi cuori infranti. L’unione tra la coppia sempre disponibile dei grossi V-Twin e il cambio DCT può sembrare forzata data l’incredibile schiena dei bicilindrici, eppure una chiave di lettura c’è e sta tutta nel piacere della guida rilassata che senza il pensiero di dover cambiare marcia diventa relax puro. Sicuramente gli Stati Uniti la vedranno in azione, difficilmente le vedremo affrontare i tornanti dello Stelvio… ma non si può mai sapere.