PECCATO SIA SPECIALE Il festival Glemsek 101 è alle porte, Honda parteciperà da protagonista all’evento schierando 6 modelli speciali: 3 provenienti dal passato glorioso della Casa dell’Ala Dorata e tre modelli attualmente in listino. A rappresentare le Honda di oggi ci saranno una particolare versione del Monkey 125 allestita da Flat-Track e due CB1000R. La star indiscussa sarà certamente la naked preparata da Honda Uk per partecipare alla gara di accelerazione ‘Sprint International 1/8th mile’, il pilota sarà la leggenda Mick Doohan. Passato e presente, passione di allora e moto di oggi. Questo è Glemsek 101.

L’EVENTO Per i meno avvezzi ai Festival retrò, Glemsek 101 è l’happening motociclistico che si svolge a Leonberg, in Germania, a cui partecipano decine di migliaia di appassionati, visitatori e ospiti (entrata libera ai visitatori per l’intera durata della manifestazione), che rivivono lo “Spirit of the 101” per tre giorni. Il suo scopo è anche quello di servire come punto di incontro per designer, ingegneri, sviluppatori e le loro moto e creazioni, ospitando anche personalità internazionali, piloti e trendsetter. L’evento clou della manifestazione è certamente la Sprint International 1/8th mile, la CB1000R di Doohan punta a fare bella figura.

LA MOTO DI MICK Se avete guardato attentamente la foto di copertina noterete certamente che la moto del campione australiano, 5 volte Campione del Mondo della Classe 500, è diversa da una CB1000 standard. No, la differenza non è solo cromatica, anche se la livrea HRC con cerchi oro calamita l’attenzione (perché non riproporla tra quelle si serie? Le vendite pigre della CB subirebbero un’impennata), le differenze sostanziali sono tutte nel comparto della meccanica. Il monobraccio è stato allungato per scaricare a terra fino all’ultimo dei 145 cv erogati dal 4 cilindri in linea, la cui voce è esaltata dallo scarico completo Akrapovic. A completare la preparazione troviamo anche una frizione racing, freni Brembo, sospensioni Ohlins di derivazione Fireblade SP e accessori Rizoma. Al momento la special non ci risulta in vendita, ne tantomento è prevista una sua produzione in serie, anche se siamo certi che ci sarebbe qualcuno disposto a fare carte false pur di mettersi tale meraviglia nel garage.