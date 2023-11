Due leggende come Honda Cub e il Sic rivivono nel Felo FW03 SIC58 Limited Edition

Tra le tante novità viste a EICMA 2023 c'è anche una leggenda, anzi due. Felo ha infatti portato al Salone il suo FW03 SIC58 Limited Edition, un vero e proprio Honda Cub dei tempi moderni. Scopriamo di più su questo nuovo scooter elettrico.

CUB E SIC INSIEME Per realizzare questo pezzo di storia degli scooter in salsa moderna, Felo ha comprato i brevetti da Honda. Non un design ispirato all'Honda Cub, dunque, ma il design dello storico due ruote che rivive nell'FW03. Alla mitica silhouette dello scooter di Tokio si aggiunge la speciale Limited Edition dedicata alla leggenda della MotoGP, Marco Simoncelli. L'FW03 promette 120 km di autonomia per 80 km/h di velocità massima, mentre le batterie hanno una garanzia di 5 anni. Il prezzo al pubblico dell'FW03 standard è di 5.390 euro, mentre la versione SIC58, realizzata in 580 pezzi, è proposta a 5.990 euro.

Felo FW06 su strada

LA GAMMA In realtà i prodotti Felo, da quest'anno commercializzati anche in Italia, sono tanti. L'FW03 è disponibile anche in versione Type 2, vale a dire con presa di tipo 2 per una ricarica veloce e caricabatterie integrato (prezzo 5.590 euro). L'FW06, invece, è il cavallo di battaglia di Felo: 140 km di autonomia, velocità massima di 110 km/h, un picco di potenza massima di 10 kW, disco anteriore e ABS. Per lui prezzo di 6.490 euro. L'FW05, invece, è basato sull'FW06, ma un motore con picco massimo da 5 kW e una velocità massima di 80 km/h, ABS a un canale e prezzo al pubblico di 4.990 euro. La punta di diamante, invece, è FW07: velocità massima di 125 km/h, 12 kW di potenza e autonomia di 140 km. Per questo scooter caricabatterie veloce con presa di tipo 2 e ABS a un canale. Prezzo di 6890 euro.

Paolo Simoncelli, il papà di Marco, ha commentato con orgoglio: “Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa collaborazione con FELO, hanno creato un prodotto di elevatissima qualità e la realizzazione della serie limitata SIC58 rappresenta appieno lo spirito e la gioia che porta con sé questo nome. I fan e gli appassionati di tutto il mondo avranno un nuovo oggetto dei desideri da inserire nella loro wishlist, speriamo di sorprenderli”.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/11/2023