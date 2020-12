Le novità 2021 non coinvolgono solo i modelli stradali pronti a ottemperare l'Euro5, in vigore dal prossimo gennaio, ma anche i model year delle case motociclistiche più dedite al tassello. RedMoto, filiale italiana delle Honda tassellate, ha presentato la gamma per il prossimo anno caratterizzata da tante novità relative al mondo enduro, ma non mancano il Supermotard, le 250 e 450 da motocross e le specialistiche trial!

250 e 300: ALLA PORTATA DI (QUASI) TUTTI La gamma di CRF RX parte dalla 250, basata sulla CRF250R ma con ruota posteriore da 18''. Per il 2021 la ''duemmezzo'' ha un serbatoio leggermente più grande, mentre c'è un assetto dedicato così come mappature specifiche. L'enduro CRF 250RX è ideale come moto da gara ma anche come compagna per tutti gli amanti del fuoristrada, con i punti di forza tipici di questa cilindrata: un motore dalla buona coppia ai bassi/medi con ciclistica caratterizzata da telaio e forcellone in alluminio. Passando alla CRF 300RX, la ''big bore'' di RedMoto è la Honda specialistica più venduta in Italia nello scorso anno e si caratterizza per un mix perfetto tra prestazioni, agilità e fruibilità. Le CRF 400RX e 450RX sono invece quelle che hanno ricevuto il maggior numero di aggiornamenti: eccetto le ruote e la base del motore, tutto è stato rinnovato attingendo direttamente dal know-how del team ufficiale di enduro.

400 e 450: RINNOVATE DA CIMA A FONDO Entrambe pesano 2,3 kg in meno rispetto al modello che sostituiscono e sono dotate di telaio e forcellone rinnovato che, grazie anche a una geometria rivista e a sospensioni aggiornate, migliorano le prestazioni in curva. Il motore ha nuovi condotti di aspirazione e di scarico, un nuovo sistema di decompressione e un singolo terminale di scarico al fine di rendere più fluida l'erogazione ai bassi/medi regimi. Nuova anche la frizione (più resistente) abbinata a una leva a comando idraulico. Le sovrastrutture sono più compatte rispetto a prima, ci sono dei nuovi paramani e la sella è stata ''rimpicciolita'' così da offrire più libertà di movimento. Infine il cavalletto laterale è più vicino al telaio per non ostacolare durante la guida. La 450, infine, è stata ottimizzata da RedMoto per rendere ancora più dolce la ripsosta al tocco del gas e l'erogazione del motore: prerogative dell'enduro europeo.