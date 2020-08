FINALMENTE! Dopo anni di attesa e di rumors, finalmente Honda ha rilasciato un video che tutti gli appassionati aspettavano da tempo: quello che vede come protagonista la nuova CBR600RR. Il teaser mostra la supersportiva media di Tokyo senza veli, e in tutto il suo splendore in azione tra i cordoli del circuito giapponese di Sugo. A colpire è senza dubbio la linea, che riprende lo stile della precedente generazione ma resa più moderna grazie a un frontale di chiara derivazione CBR1000RR-R, nel quale troviamo incastonate anche due appendici aerodinamiche; al posteriore invece troviamo lo scarico alto sotto il codone. Non manca la tecnologia, con il display TFT a colori (anch'esso derivato dalla Fireblade) dal quale gestire vari livelli di potenza, controllo di trazione, anti wheelie e freno motore. A proposito di motore: non sono ancora stati rilasciati dati ufficiali, ma l'ipotesi più accreditata rimane quella del 4 cilindri in linea con doppio albero in testa e 599 cc, idoneo per competere nel Mondiale Supersport dove Honda è grande assente.

QUANDO ARRIVA Per vedere la nuova Honda CBR600RR e conoscere a fondo tutti i dettagli tecnici e stilistici non ci resta altro che aspettare fino al 21 agosto 2020, data nella quale la Casa di Tokyo toglierà ufficialmente i veli alla supersportiva media che giunge alla sua sesta generazione. Trovate il video teaser sopra a questo paragrafo, mentre le foto le trovate in fondo alla pagina di questo articolo.