NUOVA CBR La categoria Supersport, quella delle sportive 600, è ormai nell'oblio da anni. In un mondo dominato dalle maxi sportive da 1.000 cc e oltre, sono rimaste (almeno in Italia) Yamaha YZF R6 e Kawasaki ZX-6R a portare avanti la questione. Una CBR 600 RR rinnovata, però, potrebbe rimettere un po' di pepe alla categoria, soprattutto se, come sembra dalle ultime indiscrezioni, la piccola CBR avesse un'estetica simile alla CBR 1000 RR-R...

COME SARÀ Secondo le ultime notizie la nuova CBR 600 RR avrà molto in comune, almeno a livello estetico, con la sorella da 1.000 cc. Un profondo restyling, quindi, ma non un modello totalmente nuovo. Look al passo coi tempi, così come l'elettronica, con controllo di trazione e ABS cornering. Il motore? Rispetto all'ultima versione, quella targata 2007, sarà conforme alle normative Euro 5, con una potenza, in linea con il modello attualmente in produzione, di circa 115 CV.

AERODINAMICA DA MILLONA? I rumors parlano anche di un aggiornamento all'aerodinamica che, proprio come per la più potente CBR 1000 Fireblade, vedrebbe comparire le alette per la prima volta su una moto della categoria Supersport. Una scelta al passo coi tempi, ma davvero così necessaria per una 600? Poco importa, tutto sommato; certo è che una CBR 600 RR al passo coi tempi potrebbe ridare fiato ad una categoria decisamente dimenticata. La nuova CBR 600 2021 potrebbe fare capolino entro fine anno, con la presentazione già dall'autunno prossimo: restate collegati per non perdervi tutte le news.