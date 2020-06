SI ALZA IL SIPARIO Dopo il debutto della nuova Honda CBR 1000 nel Mondiale Superbike con Alvaro Bautista e Leon Haslam, la maxi supersportiva della Casa di Tokyo è pronta a fare il suo ingresso in scena anche nella British Superbike. Il massimo campionato inglese, come tutti gli eventi motoristici, è stato rimandato a causa della pandemia di Covid-19 e farà il suo ritorno il prossimo 7 agosto per la tappa a Donington Park.

PRONTO PISTA La moto correrà nella categoria Superbike con i fratelli Andrew e Glenn Irwin, mentre Tom Neave e Davey Todd saranno protagonisti nel Campionato Superstock 1000. Per mostrare la sua vicinanza alla moto di serie, la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP della BSB è stata presentata con una livrea basata sul colore Pearl Black, disponibile tra le colorazioni di serie. La moto, però, non dispone di sistemi elettronici come traction control, sistema anti impennata e del launch control. Dal punto di vista tecnico invece, i dettagli che più saltano all’occhio sono le pinze monoblocco e la pompa freno Nissin, lo scarico completo Akrapoviç e le sospensioni Öhlins.

Di seguito, trovate il calendario 2020 della British Superbike: