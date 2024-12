Honda CB1000 Hornet: ecco il prezzo della maxi naked (anche in versione SP)

In attesa della prova della nuova Honda CB1000 Hornet scopriamo quanto costa la maxi naked, anche in versione SP

In attesa di mostrarvi la nostra prova su strada in sella alla nuova Honda CB1000 Hornet (uscirà oggi pomeriggio), vi anticipiamo i prezzi della naked sportiva di grossa cilindrata, che arriva sul mercato ad una cifra estremamente interessante.

VEDI ANCHE

Honda CB1000 Hornet SP

QUANTO COSTA Spinta da un 4 cilindri in linea da 1.000 cc, capace di erogare una potenza di 152 CV e 104 Nm (sulla SP 157 e 107 Nm), con riding mode preimpostati, un nuovo telaio con struttura a diamante in acciaio, sospensioni Showa (mono Ohlins TTX36 sulla SP) e cambio quickshifter (in opzione per la versione standard), la nuova Honda CB1000 Hornet viene proposta con un prezzo di partenza di 10.390 euro (colori rosso, grigio e bianco), che sale a quota 11.990 euro per la top di gamma SP (solo nero opaco, foto qui sopra).

Pubblicato da Francesco Irace, 17/12/2024