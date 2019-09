Autore:

Danilo Chissalè

1969 Ci son moto che lasciano un segno indelebile, che contraddistinguono un’era. Il 1969 è l’anno della Honda CB 750, un progetto superbo che si erge ancora oggi, a 50 anni di distanza dalla sua nascita. La gamma delle Neo Sports Café ne vuol far le veci, ma tra i listini Honda una CB che mantiene fedelmente lo spirito della progenitrice c’è, si chiama CB 1100 RS e proprio lei è stata scelta da Honda UK per omaggiare la capostipite.

SPIRITO ’70 Per la realizzazione di una serie speciale a produzione limitata, solo 54 i pezzi che verranno realizzati, Honda ha collaborato con 5Four Motorcycles. Guy Willison, capo della 5Four nonché volto noto televisivo in Gran Bretagna e stimato preparatore, è convito che la CB 1100 RS celebrativa ha qualcosa di davvero speciale: “Volevamo costruire qualcosa di unico ed estremamente personale. La nostra creazione è un purosangue monoposto. Per la verniciatura ho pescato nella mia gioventù quando la Honda ha dominava la World Endurance Racing con i colori rosso, bianco e blu; non ci sono adesivi o transfer - anche il logo retrò Honda e l’ala sono accuratamente dipinti a mano. Siamo appassionati di questa moto”.

BEN RIUSCITA Guardando la gallery fotografica non si può che essere d’accordo con Willison, la sua CB è davvero ben riuscita. Snella e slanciata ha già l'aspetto delle moto da corsa dell'era d'oro ma con la dotazione tecnica dei giorni nostri come dimostrato dalle sospensioni Showa di alta qualità, freni a quattro pistoncini con attacco radiale anteriore e cerchi in lega di alluminio da 17 pollici. La posizione di guida della CB1100 RS 5Four è stata adattata utilizzando un manubrio Renthal Ultra Low, manopole Tomaselli da corsa e leve freno racing. La cura del dettaglio è quasi maniacale come denotano gli specchietti sapientemente ricavati dal pieno, la sella in pelle e alcantara cucita a mano le pedane cromate.

NESSUNA VARIAZIONE La preparazione non va a modificare telaio e motore, quest’ultimo rigorosamente raffreddato ad aria e in grado di sviluppare 90 cv, più che sufficienti per una classica. A dargli voce non ci sono più gli scarichi originali bensì due terminali in titanio Urban Growler di Racefit, il produttore di scarichi per antonomasia britannico.

COME AVERLA Ordinare una CB1100 RS 5 Four è facile, giusto il tempo di una chiamata extraurbana in UK. Il tempo di attesa per la realizzazione è di tre mesi, il tempo necessario per impratichirvi con le scartoffie burocratiche. Il prezzo di listino è di £ 15.554.