HONDAMATIC? Stando al brevetto depositato da Honda, il dispositivo Hondamatic che fu della CB750A del 1976 tornerebbe sulla sua erede, la CB1100. Come funziona il cambio manuale senza comando della frizione? Scopriamolo.

MOTO O SCOOTER? Il dispositivo Hondamatic intendeva coniugare la comodità dello scooter con le prestazioni e il divertimento di una moto sportiva, sostituendo la frizione con un convertitore di coppia. Se il dispositivo all'epoca aveva un cambio a due velocità, permettendo al pilota di scegliere (tramite il classico pedale) semplicemente tra un rapporto alto o basso, quello odierno è abbinato al classico cambio a 6 rapporti.

SENZA FRIZIONE Al cambio è abbinata una frizione che utilizza un attuatore elettroidraulico, montato subito sopra al motore, controllato da una centralina. Niente leva della frizione, quindi. Il serbatoio della frizione, invece, è montato come da prassi sul manubrio. Sensori che misurano velocità, giri motore, marcia inserita e apertura del comando dell'acceleratore, lavorano insieme ad un sensore che monitora la pressione sulla leva del cambio. Utilizzando tutte queste informazioni la centralina interrompe l'accensione durante i cambi marcia e modula la frizione quando si parte o quando ci si ferma: come un quick shift, sia in salita che in discesa, ma senza frizione. A differenza di una frizione normale, questa è sempre ''disinnestata'', quindi in caso di malfunzionamenti la trasmissione viene disconnessa. Una valvola solenoide si occupa invece di chiudere il sistema idraulico quando la frizione è innestata, così che l'attuatore non mantenga costantemente la pressione idraulica.

PER TUTTE LE MOTO Il brevetto mostra una CB1100 ma il sistema è piuttosto semplice e adattabile su qualunque tipo di moto. A differenza del DCT (cambio a doppia frizione) non richiede modifiche al cambio originale e dovrebbe essere anche più economico. Il futuro della moto passerà proprio dall'Hondamatic? Restate connessi per scoprirlo.