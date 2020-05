PRIMO SOCCORSO La nuova Africa Twin 1100 è una delle moto tuttofare più apprezzate dagli italiani (in termini di vendite). Città, autostrade, fuoristrada: qualsiasi percorso è adatto alla maxi enduro di Honda. Queste peculiarità hanno reso l’Africa Twin il mezzo ideale per diventare non solo una globetrotter... ma anche una moto ambulanza! In diverse città della Polonia (come Lodz, Gdansk, Cracovia, Varsavia, Katowice e molte altre) i servizi d’emergenza si sono avvalse della nuova CRF 1100 L come nuovo mezzo di soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE Le moto ambulanze stanno crescendo in tutta Europa: vengono principalmente usate nelle grosse città - dove il traffico rappresenta il principale problema per l’arrivo tempestivo dei soccorsi – così da arrivare tempestivamente nel luogo dell’incidente. La moto, oltre alle dotazioni standard, presenta dei lampeggianti blu, gli altoparlanti per le sirene, sistemi di comunicazione e GPS. Nel tris di borse in metallo sono presenti un collare ortopedico, un defibrillatore e un dispositivo di ossigenazione portatile.