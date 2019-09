Autore:

Danilo Chissalè

CIRCOLETTO ROSSO Prendete un pennarello e cerchiate in rosso fuoco il 23 di settembre, data in cui Honda ha deciso di svelare al mondo le caratteristiche della sua nuova Africa Twin 2020. Le indiscrezioni di qualche mese fa erano dunque fondate, l’endurona della Casa di Tokyo cambierà molto sotto pelle ma anche nell’estetica, come dimostrano le prime foto ufficiale pizzicate sul web.

ANNUNCIO SOCIAL La comunicazione della data è avvenuta tramite un video social che ci mostra anche piccoli dettagli del frontale della Africa Twin 2020: cambiano i fari, ora caratterizzati da una coppia di luci a LED circolari, e la carenatura sembrerebbe ancora più rastremata. La presenza nel video di una versione “avventuriera” con barre paramotore e luci supplementari conferma inoltre la presenza della versione Adventure Sports.

IL MOTORE Il vero protagonista del Model Year 2020 sarà il nuovo motore, in linea con le normative Euro5, da 1.084 cc. Nonostante ad una prima occhiata sembri invariato, il propulsore è stato modificato per sviluppar 101 cv a 7.500 giri/min, rendendola la più potente della categoria “pesi medi”. Per rientrare nelle restrittive norme gli ingegneri Honda hanno modificato anche il catalizzatore che ora appare più massiccio. Per la trasmissione si potrà ancora scegliere tra cambio tradizionale o il semi automatico DCT.

PESA MENO Con queste informazioni sarebbe lecito aspettarsi un sostanzioso aumento dei chili sul piatto della bilancia. Così non sarà, almeno stando alle indiscrezioni provenienti dall’Australia (che ci hanno portato anche le foto). Merito del nuovo telaio – riprogettato e alleggerito – e del telaietto reggisella. Quest’ultimo ora sarà imbullonato per facilitarne la sostituzione in caso di danneggiamento.

AFFINAMENTI Tra le novità ci saranno anche piccoli affinamenti che andranno a migliorare alcuni difetti della vecchia CRF 1000 L come la strumentazione TFT, cerchi a raggi in grado di ospitare finalmente pneumatici tubeless e il cruise control.