Autore:

Danilo Chissalè

AUTUNNO 2019 La Honda Africa Twin dal 2016, anno della sua rinascita, ad oggi ha riscosso tantissimo successo meritando, seppur non perfettamente sovrapponibile, l’appellativo di anti-GS. Nel corso della sua vita la CRF1000L (nome in codice dell’Africa Twin) non ha subito grossi stravolgimenti, solo piccole modifiche elettroniche che ne hanno migliorato il funzionamento, ma nel prossimo autunno la musica potrebbe cambiare come vi anticipavamo in un articolo dello scorso febbraio.

CRESCE TUTTO Le voci d’oriente di qualche mese fa tornano decisamente in voga in questo periodo. La nuova Africa Twin si rinnoverà profondamente nel motore, per rientrare nelle normative Euro5, nella dotazione elettronica e nell’estetica. Ma procediamo con ordine. Confermate le indiscrezioni che annunciavano un aumento della cubatura fino a quasi 1.100 cc con il conseguente aumento della potenza massima oltre la soglia dei 100 cv. Anche il cambio DCT cambierà con l’obbiettivo di rendere ancora più piacevole la guida, specialmente alle basse andature.

TECNOLOGIA Con l’aggiornamento del 2018 la dotazione tecnologica della Honda Africa Twin si è avvicinata a quella delle rivali ma il gap è ancora sensibile. Il nuovo modello si preannuncia decisamente più competitivo e vedrà quasi certamente l’adozione di un display TFT e di un modulo di connettività Bluetooth oltre che al sistema di accensione keyless. Honda potrebbe calare il carico andando ad equipaggiare la sua crossover con il sistema V2X (ve ne abbiamo parlato qui) che le permetterebbe di interfacciarsi con altri veicoli, pedoni e infrastrutture, andando ad anticipare anche KTM e Ducati, anch’esse al lavoro per sviluppare questa tecnologia.

QUANDO I presupposti per vederla nel breve periodo ci sono tutti, probabilmente già a Intermot 2019 previsto per il prossimo ottobre o al più tardi a EICMA 2019. Carpire ulteriori segreti sarà difficile, a meno che qualche paparazzo intercetti la nuova Honda Africa Twin 1100 durante qualche giro di collaudo. Noi prepariamo i teleobbiettivi, voi rimanete sintonizzati.