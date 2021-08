Harley-Davidson presenta la Street Glide Special 2021 Arctic Blast Limited Edition. Si tratta di una colorazione personalizzata in tiratura limitata per la hot-rod bagger di Milwaukee. Scopriamone caratteristiche e disponibilità.

COM'È FATTA La vernice Arctic Blast Limited Edition è caratterizzata da un blu profondo metallizzato con pennellate blu brillante, su una base bianca perlata. ''La vernice Arctic Blast viene stesa con tratti di colore ad alto contrasto per comunicare un senso di movimento”, ha affermato Brad Richards, Vice President of Styling and Design di Harley-Davidson. ''Il design è audace e vivido da lontano, ma rivela dettagli interessanti che possono essere visti solo da vicino, tra cui l’effetto blu perlaceo su base bianca e un motivo esagonale fantasma sulla carenatura''. La colorazione è applicata a mano dagli artigiani Gunslinger Custom Paint a Golden, in Colorado.

DISPONIBILITÀ E PREZZO La Street Glide Special Arctic Blast Limited Edition, che è stata svelata all'81° Sturgis Motorcycle Rally, sarà disponibile in soli 500 esemplari in tutto il mondo, ciascuno con numero di serie sul serbatoio del carburante. La Street Glide con questa speciale colorazione in edizione limitata è proposta al prezzo consigliato di 35.500 euro franco concessionario. Un portapacchi Tour-Pak abbinato sarà disponibile tra gli accessorri del catalogo Harley-Davidson Genuine Motor Parts & Accessories.