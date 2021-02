TUTTO VERO Il percorso della Pan America, la maxienduro Harley-Davidson, si era complicato non poco negli scorsi mesi e per un attimo si è temuto che la globetrotter americana potesse restare solo sui fogli dei progettisti, complice anche la pandemia... Ora però tutti possono tirare un sospiro di sollievo: la Pan America è in arrivo e lunedì la conosceremo.

LIVE STREAMING La presentazione della HD Pan America avrà luogo lunedì 22 febbraio alle 17, naturalmente in diretta streaming. Per poter partecipare al lancio non dovrete far altro che registrarvi sul sito Harley-Davidson, compilando questo form.

COSA SAPPIAMO L'Adventure Touring americana sarà dotata di un motore bicilindrico a V da 1.250 cc ed è accreditata di 145 CV e 122 Nm di coppia. Da vera giramondo sarà equipaggiata con strumentazione TFT, parabrezza regolabile, manopole riscaldate, cruise control, freni Brembo e sospensioni regolabili. Lunedì sera tutto questo e molto altro sarà mostrato al pubblico. Restate collegati.