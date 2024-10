GSX-8S Team Suzuki Edition, così la naked è ancora più sportiva

Si chiama GSX-8S Team Suzuki Edition la nuova serie speciale della naked di Hamamatsu realizzata dalle concessionarie. Si tratta di un allestimento che vuole esaltare l'indole sportiva della moto attraverso una cover sella monoposto, un copristrumenti frontale a protezione del dashboard TFT da 5” e un puntale inferiore paramotore.

GSX-8S Team Suzuki Edition - Copridisplay

PREZZO DI LANCIO Tre accessori capaci di cambiare sensibilmente il layout della GSX-8S, esaltando efficienza aerodinamica e design, grazie anche a un kit adesivi racing. Per acquistarla, al prezzo di lancio di 8.600 euro (IVA inclusa), sarà necessario collegarsi al sito Suzuki e cercare la lista dei rivenditori ufficiali aderenti all'iniziativa. Inoltre, Suzuki fa sapere che fino a fine anno la GSX-8S (in versione Standard) sarà disponibile con una supervalutazione dell'usato di 1.000 euro.

GSX-8S Team Suzuki Edition - Puntale motore

COM'E' FATTA LA GSX-8S Come vi abbiamo raccontato anche nel corso delle nostre prove (qui su strada) (qui in pista), la Suzuki GSX-8S è spinta dal bicilindrico parallelo frontemarcia da 776 cc da 83 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm di coppia a 6.800 giri, con consumi medi dichiarati pari a 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. Adotta un ride by wire che porta con sé i 3 riding mode tradizionali di Suzuki, un cambio a sei rapporti assistito elettronicamente in entrambe le direzioni e una frizione anti-saltellamento. Il telaio è in tubi d'acciaio ed è abbinato a un forcellone in alluminio per un peso complessivo di 202 kg in ordine di marcia. Completano il quadro sospensioni KYB regolabili, un impianto frenante con coppia di pinze a 4 pistoncini con attacco radiale che mordono dischi da 310 mm all'anteriore (e pinza a pistoncino singolo al posteriore con disco da 240 mm) e pneumatici di primo equipaggiamento Dunlop RoadSport 2 120/70-17 e 180/55-17.