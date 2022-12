F43 Tributo, il regalo a Massimo Tamburini. Con la commovente lettera di Andrea

Andrea Tamburini celebra così suo padre. Con una bellissima lettera – che vi proponiamo qua sotto – e la F43 Tributo, la moto che il figlio ha voluto dedicare al padre – il compianto designer Massimo Tamburini, scomparso nel 2014 – nel giorno del suo 79° compleanno. Una moto unica, ispirata alla MV Agusta F4, che ora vede la luce nella sua forma definitiva.

25 ESEMPLARI, 5 VERSIONI Della F43 Tributo saranno realizzate solo 25 unità – nel 2022 ricorre infatti il 25° anniversario dalla nascita della MV Agusta F4 – in 5 differenti versioni, per 5 esemplari di ognuna: F43 Tamburini, F43 Veltro, F43 Serie Oro, F43 Mamba e F43 Viper. Si tratta di moto interamente aerografate a mano.

La F43 Tributo

KIT O MOTO INTERA La F43 Tributo se la possono fare a casa tutti. O quasi. Basta avere una MV Agusta F4 – m.y. 2010 in avanti – ed è fatta: il kit, che comprende una miriade di particolari – più in basso trovate l'elenco completo – è disponibile al prezzo di 16.000 euro iva esclusa, mentre il prezzo della F43 Tributo completa è ancora in fase di definizione.

LA LETTERA Di seguito trovate, invece, la commovente lettera realizzata da Andrea Tamburini al padre – o come lo chiama lui, ''babbo'' – Massimo Tamburini: Caro Babbo, desideravo farti tanti, tanti, tanti auguri. Buon Compleanno! Mi ero ripromesso di non essere triste oggi, ma credo che sia impossibile per me, la mamma, le tue figlie, i tuoi nipoti, i tuoi amici e collaboratori non sentire la tua mancanza! In questo giorno e in questo momento particolare volevo dirti Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, grazie per i tuoi consigli, grazie per le tue parole, grazie per i tuoi insegnamenti, grazie per i tuoi sorrisi, grazie per le tue sgridate, grazie per il tuo talento, grazie per quello che sei stato. Un padre meraviglioso, un uomo generoso, un esempio da seguire nella vita di tutti giorni e nel lavoro. Se fossi qui ti direi: “ Babbo oggi facciamo festa!”. Sono sicuro che mi risponderesti: “ Noi facciamo moto, siamo in festa da sempre!”. Questo è il mio regalo per te, la F43 Tributo. Fatta esclusivamente per te! Auguri Babbo.

Il kit F43 Tributo comprende:

Cupolino in carbonio aerografato

Carena dx e sx in carbonio aerografate

Sotto carena in carbonio aerografato

Codone in carbonio aerografato

Paratia para-calore in carbonio

Alettoni in carbonio aerografati

Copri condotti dx e sx in carbonio aerografati

Sella pilota con riv. pelle/alcantara cucita a mano

Aerografia serbatoio benzina

Aerografia airbox

Aerografia parafango anteriore

Vetrino GP

Cofanetto con targa certificato di autenticità e tiratura - Pergamena certificato di autenticità e tiratura