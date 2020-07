DUE RUOTE VERDI Ripartenza sì, ma con un occhio all’ambiente in cui ci muoviamo. Queste le premesse con cui nascono F3-E ed F5-E, i due nuovi scooter elettrici a ruote alte di FD Motors, importanti in Italia da I2V, caratterizzati da uno stile classico e intramontabile. Vediamoli più da vicino.

MECCANICA Progettati espressamente per un uso cittadino, i due scooter hanno ruote da 16” all’anteriore e da 14” al posteriore, abbinate a pneumatici larghi 90 / 80 e 120 / 80, sospensioni con forcelle telescopiche idrauliche frontali e doppio ammortizzatore idraulico posteriore. Il sistema di frenata idraulico con due dischi ha il sistema antibloccaggio CBS.

MOTORE E AUTONOMIA Per quanto riguarda il motore brushless, montato sul lato sinistro del forcellone, il F3-E (omologato L1e) ha una potenza massima di 3W, mentre il F5-E (omologato L3e-A1) ha una potenza massima di 3,5 W. La velocità massima del F3-E è limitata per legge a 45 km/h, mentre il F5-E raggiunge gli 80 km/h. La trasmissione è a ingranaggi elicoidali, mentre le batterie sono due, entrambe estraibili, con una capacità di 2,3 kWh e 3 kWh rispettivamente, con un peso di 18 e 22 kg. Per entrambi, l’autonomia dichiarata è di circa 80 km, e i tempi di ricarica intorno alle cinque ore (un po’ meno per il modello più piccolo).

COMODO E GRANDE La sella lunga accoglie senza problemi un passeggero, che può aggrapparsi ai grandi maniglioni sopra i fanali posteriori, mentre le dimensioni generose (1995 mm di lunghezza e 780 mm alla sella, con un interasse di 1435 mm) e il peso ridotto (125 / 129 kg) rendono questi scooter particolarmente adatti ai tragitti brevi in città, dove occorre spunto, agilità e facilità nel muoversi nel traffico.

SCHERMO DIGITALE Il display digitale si caratterizza per lo stile vintage, con la velocità indicata nel grande schermo circolare che circonda quello LCD, dove viene invece mostrato lo stato di carica della batteria.

COLORI E PREZZI Già disponibili presso i dealer della rete I2V, gli scooter sono offerti in tre colori, bianco, grigio e rosso. I prezzi vanno da 3.190 euro per il modello F3-E a 3.690 euro per il modello F5-E IVA inclusa, franco concessionario.