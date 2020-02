STOP AGLI ESAMI Continuano intinterrotti gli effetti ''a domino'' del Coronavirus nel mondo delle due e delle quattro ruote. Con un nuovo decreto ministeriale, il Ministero dei Trasporti ha imposto alle motorizzazioni di alcune province del Nord Italia di sospendere tutti gli esami, teorici e pratici, per conseguire la patente di guida. Le zone coinvolte sono le seguenti:

Bergamo

Brescia

Cremona

Lodi

Milano

Padova

Parma

Pavia

Piacenza

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

PRECAUZIONI Per questa situazione d'emergenza, il Ministero ha stabilito che in ciascuna motorizzazione vengano stabiliti un numero massimo di accessi giornalieri agli uffici e, contemporaneamente, dovranno essere disposti degli idonei spazi d'attesa esterni. Infine, per chi non potrà sostentere l'esame pratico della patente, verrà prorogato il termine del foglio rosa.